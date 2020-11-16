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Сомнительный результат теста на COVID-19: Как не попасть в "серую зону" коронавируса, рассказал врач

11:53 16.11.2020 Фото: Newstracker
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Любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак. Антитела – это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста.

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Получить неоднозначный результат можно и из-за простого пренебрежения правилами подготовки к тестированию на коронавирус

Почему результат анализа на наличие антител к COVID-19 может попасть в "серую зону", рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Георгий Викулов.

Тестирование на коронавирус приобрело сейчас глобальный характер. Силу иммунного ответа на заболевание показывает исследование на наличие антител в крови человека. Причем результат этого анализа может быть положительным или отрицательным, а может попасть в так называемую серую зону, то есть будет сомнительным, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
"Сомнительный результат – тот, который попадает в "серую зону" тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои "серые зоны", свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Если результат теста попадает в "серую зону", то он и не положительный, и не отрицательный. Такой результат считается сомнительным. Тогда есть соответствующие рекомендации. Надо делать диагностику в динамике, оценку клинической картины и использование второго метода диагностики. Это является золотым стандартом", – объяснил вирусолог.
Получить неоднозначный результат можно из-за простого пренебрежения правилами подготовки к тестированию.
"Любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак. Антитела – это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста. Еще антитела производятся клетками, содержание клеток существенным образом зависит от потребления пищи. Меняется клеточный состав и содержание разных подтипов лейкоцитов. Анализы, как правило, надо сдавать натощак. Только в критических ситуациях анализы берут несмотря на прием пищи", – объяснил Георгий Викулов.
неоднозначный результат серая зона сомнительный результат тест на коронавирус Георгий Викулов
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