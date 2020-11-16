Сомнительный результат теста на COVID-19: Как не попасть в "серую зону" коронавируса, рассказал врач

"Сомнительный результат – тот, который попадает в "серую зону" тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои "серые зоны", свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Если результат теста попадает в "серую зону", то он и не положительный, и не отрицательный. Такой результат считается сомнительным. Тогда есть соответствующие рекомендации. Надо делать диагностику в динамике, оценку клинической картины и использование второго метода диагностики. Это является золотым стандартом", – объяснил вирусолог.