Четыре привычки богатых людей. Простые, но очень и очень эффективные

Оптимизация расходов тесно связана с ценностями. Определите, что для вас важно, расставьте свои приоритеты. Анализируйте: этот товар стоит дороже, потому что он более высокого качества или только из-за бренда?

Подумайте, как вы можете зарабатывать больше, какие есть сферы, сопутствующие вашей

Чем отличаются Богатые от НЕ Богатых? Мышлением, целеустремлённостью и привычками, которые помогают им приумножать и сохранять своё состояние.

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В фильмах мы видим богатых людей, которые буквально сорят деньгами, но в жизни большинство из них стараются тратить разумно и откладывать. Они знают цену деньгам и ценят качество выше, чем количество. Эти качественные вещи могут стоить дороже аналогичных, но и служат они намного дольше.

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Оптимизация расходов тесно связана с ценностями. Определите, что для вас важно, расставьте свои приоритеты. Анализируйте: этот товар стоит дороже, потому что он более высокого качества или только из-за бренда?

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Богатые избегают долгов

Когда у вас кредиты, то вы концентрируетесь на том, как бы поскорее их закрыть, исходя из текущей ситуации. Но при этом зачастую перестаёте замечать возможности для увеличения дохода. Вам некогда, вы НЕ можете рисковать - а вдруг идея окажется провальной, а платить-то каждый месяц Кредиты - НЕ абсолютное зло, но всегда стоит просчитать варианты

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Богатство без здоровья бесполезно, запомните этот принцип. Нормализовать сон и режим, питаться здоровой едой, быть физически активным, ходить к психологу, на массаж и так далее. Нельзя, к сожалению, один раз выпить пилюлю и зафиксировать результат на годы Но можно заниматься профилактикой и поддерживать себя в активном и ресурсном состоянии

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Богатые создают несколько источников дохода

Что приносит вам доход сейчас? Подумайте, как вы можете зарабатывать больше, какие есть сферы, сопутствующие вашей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕНЬГИ и ФИНАНСЫ в БЛАГОСТИ💰 (@anna_cherepanina)

Почитайте пост #ИсточникиДоходаВокругВас

Источник: instagram.com/anna_cherepanina/?hl=en