Цифровая экономия: почему сокращают траты в интернете жители России?

Цифровая экономия: россияне активно сокращают траты в интернете

В октябре средний чек покупок россиян в онлайне сократился до 2,1 тыс. рублей. Это на 45% меньше, чем в апреле, когда был первый пик заболеваемости коронавирусом и граждане были вынуждены перейти на самоизоляцию. Речь о покупках продуктов питания и товаров первой необходимости. Частота приобретений в интернете также упала. Такие данные предоставили «Известиям» в сервисе онлайн-платежей CloudPayments. Во вторую волну коронавируса у россиян немного спал страх ходить в обычные магазины, поэтому расходы в Сети сократились, уверены аналитики компании. Падение реальных доходов также подталкивает людей притормозить с покупками.

Экономия в Сети

Во вторую волну пандемии коронавируса россияне стали экономить на приобретении в Сети продуктов питания, готовой еды, одежды, электроники, уверены аналитики сервиса приема онлайн-платежей CloudPayments. Компания проанализировали данные 3 тыс. своих партнеров о потребительской активности граждан в интернете с апреля по октябрь 2020 года. Речь идет о таких ритейлерах и платформах доставки, как iGooods (товары из «Ашана», «ВкусВилла», «Ленты», «Карусели» и других магазинов), FamilyFriends, Ecomarket, «Додо пицца», «Папа Джонс», Rendez-Vous, Paolo Conte и другие. Но эта статистика не учитывает заказы на сайтах крупных продуктовых ритейлеров.

По данным компании, пик популярности онлайн-покупок пришелся именно на первую волну развития коронавируса. В апреле в Сети было в четыре раза больше приобретений, чем в октябре. Хотя их точное число в компании не уточнили. При этом средний чек покупок непрерывно снижался с почти 4 тыс. рублей в апреле до 2,1 тыс. рублей в октябре.

— На основе этих данных можно предположить: во вторую волну коронакризиса граждане привыкли к постоянному присутствию опасности заражения, поэтому люди стали чаще посещать обычные магазины, — сказал «Известиям» основатель и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. — Более того, в октябре россияне были вынуждены активнее экономить даже на самом необходимом. Это связано как с падением доходов населения, так и с опасениями, что ситуация в экономике в условиях кризиса ухудшится.

Урезали заказы

Заказывать готовую еду на дом в октябре граждане также стали реже, чем в апреле: количество покупок сократилось на 23%, хотя средний чек практически не изменился и составил 1,1 тыс. рублей.

Объем онлайн-покупок одежды и обуви тоже снизился: в апреле люди совершили на 67% больше транзакций в этой категории, чем в октябре. Средняя стоимость приобретений осенью выросла на 1%, до 6,3 тыс. рублей.

Упало в октябре и количество покупок электроники и гаджетов в интернете: на 171% по сравнению с апрелем. Правда, средний чек в этой категории вырос на 58%, до почти 10 тыс. рублей. По мнению представителя CloudPayments, в первую очередь это было обусловлено ростом курса доллара и евро. А вот покупки бытовой техники в онлайн-магазинах в октябре люди стали делать чаще: число транзакций осенью выросло на 85% по сравнению с апрелем. Но средний чек сократился на 30%, до почти 25 тыс. рублей.

Ко второй волне развития коронавируса многие поняли: жизнь изменилась, а «удаленный» режим не закончится в ближайшее время. Поэтому граждане занялись активным улучшением домашних условий, предпочитая при этом выбирать лишь самое необходимое и, по возможности, более дешевое, подчеркнули в компании.

Но не все товары повседневного спроса показывают одинаковую динамику, утверждают эксперты «Яндекс.Маркета».



— В октябре по сравнению с апрелем сократилось количество заказов, содержащих товары из категории «продукты питания», в ней также снизился средний чек. Заказы продукции для красоты стали встречаться на 16% реже, однако средний чек в этой категории увеличился на 10%, — сообщили «Известиям» в компании.

В то же время уверенно растет спрос и средний чек на товары для животных: в этой категории количество заказов выросло на 13%, а средний чек — на 15%, отметили в «Яндексе».

Новые клиенты

В сервисе экспресс-доставки из «Пятерочки» в октябре по сравнению с апрелем средний чек снизился на 20%, в «Перекрестке Впрок» — на 16%, сказал «Известиям» представитель пресс-службы X5 Retail Group. При этом количество заказов выросло на 50% и на 45% соответственно.

— Скорее всего, это связано с тем, что люди переживают вторую волну более спокойно: у них нет цели накапливать стратегические запасы продуктов, как в первую волну, — отметили в пресс-службе компании. — При этом количество заказов выросло по нескольким причинам: клиенты с первой волны привыкли к сервису и продолжают заказывать плюс сейчас у ритейла в целом высокий сезон.

В ноябре по сравнению с апрелем средний чек у покупателей уменьшился на 30%, до 3,5 тыс. рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе сервиса доставки продуктов iGooods.

— Апрель был рекордным месяцем. Мы связываем это с режимом самоизоляции весной: наша аудитория выросла в несколько раз за счет новых пользователей. Раньше они не были знакомы с услугой доставки продуктов домой, и вне офисов стали потреблять больше продуктов, — сказали в компании.

В «Ашане» до сих пор видят большой спрос на услугу по доставке товаров на дом. Количество онлайн-заказов за последние месяцы выросло в 10 раз, сказали в пресс-службе компании. В мае компания также расширила линейку товаров, доступную в Сети, добавил представитель ритейлера.



В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет в основном непродуктовые компании: Ozon, «Ситилинк», «М.Видео», Lamoda) также пока не фиксируют отрицательной динамики в продажах. Клиентская база, которую ритейлеры накопили во время первой волны коронавируса, сохраняется, сказал «Известиям» президент организации Артем Соколов.

Источник: Известия