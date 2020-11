Признал поражение на выборах Дональд Трамп

Дональд Трамп написал о победе Джо Байдена на выборах президента США. Действующий президент опубликовал в своем Twitter пост на эту тему, в котором объяснил, почему именно Байден одержал победу.

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов», — утверждает Трамп. Он также назвал «дурацкой штукой» выборы по почте.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020