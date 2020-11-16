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Признал поражение на выборах Дональд Трамп

10:49 16.11.2020 Фото: pexels.com
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Он также назвал «дурацкой штукой» выборы по почте.

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Трамп через Twitter признал поражение на выборах

Дональд Трамп написал о победе Джо Байдена на выборах президента США. Действующий президент опубликовал в своем Twitter пост на эту тему, в котором объяснил, почему именно Байден одержал победу.

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов», — утверждает Трамп. Он также назвал «дурацкой штукой» выборы по почте.

Таким образом, Трамп впервые признал, что Байден одержал победу на выборах, отмечает агентство. В то же время он сам заявил, что не собирается признавать поражение, а Байден выиграл только в глазах «лживых СМИ».

выборы президент сша Дональд Трамп Джо Байден
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