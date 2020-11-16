Сюрприз 2020: Новая транспортная реформа захватит Бердск. Ждать автобус придется 20 минут, а перевозчики превратятся в банкротов. Чего еще ждать от москвичей?

Очень скоро в маршрутках и автобусах не будет места

Не успели выдохнуть жители Новосибирской области и России от пенсионной и мусорной реформ, как незаметно подобралась новая реформа. Но уже к жителям Бердска. В этот раз изменения коснутся пассажирских перевозок Бердска. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в Бердск зайдет государственная корпорация ВЭБ.РФ, которая занимается пассажирскими перевозками. Уже в ближайшее время компания планирует реализовать в Бердске новый подход работы. Так, компания желает создать единого оператора пассажирских перевозок, который будет собирать всю прибыль. Аналогичная схема уже работает в регионе - это мусорная реформа. Но обо всем по порядку.



Откуда растут ноги

2 ноября 2020 года при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове состоялось совещание с ВЭБ.РФ по проекту реформирования общественного транспорта Новосибирской области. В совещании приняли участие главы Новосибирска, Бердска, Искитима и Искитимского района. Представители ВЭБ.РФ показали чиновникам опыта Твери, где уже реализуется проект компании. Предложили и местным мэрам перейти на брутто-контракты в сфере пассажирских перевозок. "Повезет" не только Бердску, но и Искитиму и Искитимскому району. Планировалось, что автобусы одного цвета появятся и в Новосибирске. Но мэр Анатолий Локоть на такое предложение не согласился.

В итоге чиновники решили создать межведомственную рабочую группу для рассмотрения вопроса модернизации и развития общественного транспорта Новосибирской агломерации до 12 ноября 2020 года. При этом до 30 декабря 2020 года рабочей группе велено придумать, как ввести оптимальную маршрутную сеть, обновить автотранспорт и принять график реализации проекта в Бердске, Искитиме и Искимском районе.

Также рабочая группа должна предоставить предложения по созданию региональной подведомственной организации (региональный оператор) реализующей контрольно-управленческий функционал по управлению общественного транспорта Новосибирской агломерации включая Бердск, Искитим, Искитимский район на основе комплексной цифровой платформы, сообщает источник "Курьер. Среда. Бердск".

Предполагается, что администрация Бердска заключит с компанией брутто-контракт на 5 или 10 лет. При этом именно администрация будет оплачивать работу ВЭБ.РФ за счет местного или регионального бюджета. Согласно соглашению, власти решат сколько рейсов и в каком направлении совершит перевозчик, а также проконтролируют работу оператора. Для выполнения контракта ВЭБ.РФ отыграет аукцион и заключит договора с потенциальными перевозчиками. При этом новый договор на год с новым перевозчиком обойдется Бердску в 905 млн рублей. На минуточку - доходы местного бюджета составляют порядка 933 млн рублей в год. И, пожалуй, самое главное - инициатор нововведения министерство транспорта Новосибирской области.

Что транспортная реформа предполагает:

1. Единый перевозчик поставит на все линии большие низкопольные автобусы.

2. Промежуток между рейсами составит от 20 минут.

3. Все «Газели», «Форды» и «ПАЗ» прекратят работу в Бердске.



4. Важно и то, что единый оператор заберется в Бердск из Москвы.5. Он выкрасит все автобусы в один цвет.6. Введет единый тариф на перевозку.



Опыт реформы в других городах

Синие автобусы запустили в Перми в 2020 года. По словам жителей Твери, заявленный график 5.00 — 24.00 на маршрутах с новыми автобусами часто не соблюдается, интервалы между рейсами увеличились, а маршруты удлинились из-за дополнительных «заездов» в новые точки. Водители недовольны тем, что им более чем в два раза занижают оплату. Так, за 1 час работы на синих автобусах в зависимости от размеров транспортного средства) сейчас платят от 99 до 109 рублей. В то время, как расчет, сделанный на основании федерального отраслевого соглашения, говорит о том, что водителям должны платить в среднем порядка 250 руб. за час.

- Администрация нового предприятия продолжает судорожный поиск недостающих водителей. В ход пошли все средства — от набора киргизских гастарбайтеров с закрывающихся маршруток до объявления на Авито. Но процесс идет убийственно медленно. Чтобы ускорить процесс, была заказаны безадресная SMS-рассылка. Предложение устроиться водителем в «Транспорт Верхневолжья» стали получать люди, даже не имеющие водительских прав категории «D», - пишет "Тверь 24".

Пермяки активно выражают свою позицию по поводу транспортной реформы - в соцсетях множество негативных отзывов.

- Новое предложение властей сократить автобусный маршрут № 68 – какая-то насмешка над жителями. Каждый день автобус ходит полный в обе стороны! Бесплатные пересадки – это хорошо, но ожидание транспорта увеличивается в два раза.

Многие выкладывают фото и видео того, что происходит в салонах транспорта. Они считают, что автобусы переполнены. В такой ситуации может ли быть разговор о сокращении маршрутов? Некоторые удивляются: как в таких условиях можно говорить о безопасности пассажиров.

- И ещё один вопрос: социальную дистанцию как соблюдать? Задумайтесь, господа слуги народа, что вы творите. Весь мир борется с COVID-19, а вы его распространяете.

- Хочется спросить у этих оптимизаторов, когда они сами последний раз ездили на автобусе. Одному троллейбусы помешали. Теперь за автобусы взялись.

Мнение перевозчиков Бердска

Сегодня, 16 ноября, директор ПАТП Бердска и депутат Елена Бороздина прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск", чем обернется новая транспортная реформа для города.

- Депутаты за подписью спикера Владимира Голубева направили обращение в Заксобрание Новосибирской области. Есть ощущение, что реформа не предполагает сделать что-то хорошее для города. Это больше похоже на рейдерский захват. На мой взгляд, это экономически нецелесообразная перспектива. Сегодня у бердчан есть выбор - поехать на автобусе ПАТП или на маршрутке частного перевозчика. Время ожидания составляет сегодня 3 минуты. Я категорически против реформы. Считаю, что 20 минут ожидания транспорта - это недопустимо для наших климатических условий. Весь Бердск, мягко говоря, не будет в восторге от этой реформы. Все развалят, а мы не соберем, - резюмирует Елена Викторовна в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".

Владимир Луцкин, частный перевозчик в Бердске:

- Мы надеялись на лучшее. Лично я купил в лизинг 5 маршрутных газелей, обновил свой автопарк для работы в 2021 году. Теперь я стану банкротом, мое жилье отберут в счет долгов. Я останусь на улице со своей семьей. Ощущение, что хотят вернуть советские времена. Только нынешнее поколение не одевается в валенки и дубленки. Ждать автобус с интервалом 20 минут будет очень холодно. Тариф обещают сделать 25 рублей в автобусе, а если нужна пересадка - еще 15 рублей. Это сегодня из Микрорайона можно уехать в Новосибирск почти за такую же сумму. А тут поездка по городу. Представьте, на сколько увеличатся траты денег и времени. Тут 20 минут, там 20 минут. А ведь даже новые автобусы ломаются. Представьте, что будет в новых больших автобусах - горожане будут вынуждены ездить, как селедки в банках.

Мнение депутатов

Члены депутатского объединения «Народный депутат» Ольга Козишникова, Николай Сычев, Николай Бауэр и Александр Окунев подготовили обращение по поводу грядущей реформы.

- Мы глубоко возмущены, что обсуждение и принятие такого рода решений по этому вопросу проходит кулуарно на уровне исполнительного органа власти, без привлечения депутатского корпуса. Депутаты являются прямыми представителями горожан, избранными прямым голосованием и призваны отстаивать интересы своих избирателей. Данная инициатива по кардинальному изменению пассажирских перевозок в Бердске напрямую затрагивает интересы всех жителей города Бердска, наших избирателей как в части организации пассажирских перевозок, так и в части бюджетного процесса – озвучиваемый проект планируется финансировать непосредственно из городского бюджета.

Если учесть, что собственные доходы бюджета Бердска практически полностью равны запрашиваемой сумме ежегодной оплаты в рамках предлагаемого контракта, то категорически недопустимо обсуждение и решение данного вопроса без привлечения как депутатского корпуса, так и всей городской общественности. В связи с данной ситуацией, депутатское объединение «Народный депутат» требует привлечения депутатов Совета депутатов города Бердска к обсуждению и принятию решения по данному вопросу реорганизации пассажирских перевозок в Бердске в рамках предложения ВЭБ.РФ и дать на основании Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава города Бердска правовую оценку действиям исполнительного органа власти по решению вопросов местного значения без участия представительного органа власти.

Что за зверь такой, транспортная реформа

Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли пакет изменений в федеральные законы, в которых прописаны неотложные меры для обеспечения «устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Среди нормативных актов – федеральный закон №220. Закон вступил в силу в 2015 году, в нем на преобразование системы перевозок регионам дали 5 лет. Решением законодателей этот срок продлили на 7 лет, то есть до 2022 года. Транспортная реформа предполагала отказ от маршруток в привычном виде, оптимизацию маршрутной сети и использование нового подвижного состава.