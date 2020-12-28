Транспортная реформа в Бердске: Кто будет возить 2 млн пассажиров в 2021 году, ответил мэр Евгений Шестернин

Скоро в Бердске появятся синие автобусы

Ровно 33 вопроса задал "Курьер. Среда. Бердск" главе города Евгению Шестернину о транспортной реформе в Бердске. На многие из них в формате письменного запроса ответов так и удалось получить. Однако, Евгений Анатольевич внес ясность в некоторые аспекты вопроса. Напомним, транспортная реформа, грозящая пассажирским перевозкам в Бердске, стала одной из самых осуждаемых новостей последнего времени. Шутка ли: в город зайдет госкорпорация ВЭБ.РФ, выгонит с рынка местных частных перевозчиков и муниципалов, а прибыль от бизнеса заберет себе.

Перевозчики в шоке. Бердские депутаты уже бьют тревогу и обратились в заксобрание Новосибирской области с просьбой не допустить приход варягов на бердскую землю, не разрушать выстроенную систему в сфере общественного транспорта.

- Если реформа будет идти в разрез с интересами города, никаким административным ресурсом нас никто не заставит ее подписать, принять предложения, - заявил мэр Бердска Евгений Шестернин.

По его словам, цель реформы - не сокращение числа перевозчиков в Бердске, а безопасность и комфорт для пассажиров и для города. Но пока он не видел предложения минтранса, то не может высказаться ни за реформу, ни против нее, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»

- Рабочая группа по вопросам транспортной реформы не создана и ее не планируют создавать. Администрация города Бердска предоставляет Министерству транспорта и дорожного хозяйства статистические данные. Та реформа, которая отражена в вопросах, не обсуждается, - ответил Евгений Шестернин сегодня, 28 декабря.

Кстати, мэрия предоставила число обращений по годам от пассажиров общественного транспорта. Так, в 2018 году было 84 обращения, в 2019 году было 111 обращения, а в этом году - лишь 50.

"Курьер. Среда. Бердск" поинтересовался о количестве работающих в Бердском ПАТП человек. На 1 декабря 2020 в муниципальном предприятии трудятся 139 сотрудников.

При этом в 2018 году ПАТБ перевезло 2 715 900 человек, в 2019 году - 2 892 400 человек, а в 2020-м 2 149 600 человек.

При этом в прошлом году от работы бердского ПАТП прибыли не было.

- С 2018 года на средства МУП «БАТП» было приобретено 2 автобуса. Администрация города Бердска приобрела 16 транспортных средств с 2017 года и передала их в хозяйственное ведение МУП «БАТП». Автопарк предприятия по состоянию на 01.12.2020 года насчитывает 181 автобус, средний износ 69%. На маршруты города ежедневно выходят 25 автобусов, износ которых составляет 49%. Более изношенные автобусы используются в качестве резерва, ответил мэр Бердска.

Хоть запротестуйся

Между тем, директор муниципального Бердского ПАТП Елена Бороздина полагает, что мнения города спрашивать никто не будет. Скорее всего, региональная власть примет областной закон, предусматривающий передачу полномочий от муниципалитетов в части организации пассажирских перевозок области. А тогда хоть запротестуйся - закон придется выполнять. Такое развитие событий Бороздина называет «тверским сценарием».

- Зачем в пандемию коронавируса, когда в бюджете и без того дыры, тратить такие деньги на то, что в принципе ненужно? Чтобы обогатить московскую компанию? Я слышала цифры: за 5 лет Новосибирская область потратит на транспортную реформу 25 млрд рублей из бюджета. Цифра внушительная... Мне непонятно, зачем ломать ту систему, которая работает, по большому счету, без серьезных нареканий — с учетом частных перевозчиков и муниципального предприятия, - возмущена Елена Бороздина.

Ни один не высказался «за»

Заксобрание, судя по всему, тоже не собираются «сдаваться без боя». По словам депутата регионального парламента от Бердска Валерия Бадьина, еще пару недель назад состоялось заседание рабочей группы из 10 человек под председательство зампреда заксобрания и зампредседателя фракции «Единой России» Валерия Ильенко.

- Принято решение. Поскольку в законе есть пункт о переходе всех муниципальных образований на брутто-контракты, мы должны выполнять. Но Бердск частично уже начал по ним работать. Мы больше всех, может быть, продвинулись в этом вопросе. Ильенко озвучил буквально четыре тезиса: первое — мы на эту систему переходить будем, второе — не сейчас, третье — не на таких условиях и четвертое — не с этим инвестором, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 26 ноября Бадьин, участвовавший в заседании.

Такой ответ рабочей группы зафиксирован протоколом. В ближайшее время с ним познакомят спикера заксобрания Андрея Шимкива и остальных парламентариев.

- Ни один из членов рабочей группы, кроме замминистра (транспорта) не высказался «за», - констатировал Валерий Георгиевич. - Я думаю, что в 2021 году проект такого закона не поступит в заксобрание. Пока не до того. Тем более, что речь идет о сумасшедших деньгах. И Тверь для нас не является примером. Она в 4 раза меньше Новосибирска и в 4 раза больше Бердска. Да там и не все так хорошо. Необдуманно мы, конечно, поступать не будем.

Вторая попытка москвичей

Он вспомнил, что Бердск уже «наступал на эти грабли», когда в начале 2010-х годов городу пришлось у самого себя выкупать имущество после необдуманной приватизации:

- Мы 80 млн рублей потратили на то, чтобы вернуть себе ПАТП.

Приход в Бердск московской компании ВЭБ.РФ, которую уже именуют региональным оператором, Валерий Бадьин сравнил с мусорной реформой.

- У нас региональный оператор (по вывозу мусора) уже «хорошо» себя проявил. Все деньги ушли в Москву, а мы остались ни при чем. И с транспортной реформой примерно та же песня, - высказался депутат. - Согласно 131-у закону (о принципах местного самоуправления), на муниципалитетах все равно лежит обязанность организовывать пассажирские перевозки. Но они сливки снимут. А как быть с убыточными маршрутами? А раз мы и так возим, зачем нам два предприятия? Да еще за такие деньжищи.

Бадьин рассказал, что ВЭБ.РФ уже второй раз «заходит» в Бердск. Лет 10 назад москвичи и питерцы пытались заняться пассажирскими перевозками. Но тогда отказали обоим.

Бердск опередил минтранс

Региональный минтранс преподносит будущие брутто-контракты с московской ВЭБ.РФ как нечто новое. Но Бердск уже работает по таким контрактам, отыгрывая пассажирские перевозки на аукционах.

- А министерство транспорта до сих пор работает с перевозчиками на основе старых договоров. И в документе планирования аукционные контракты у минтранса отложены на 2023 год. А мы с 2017 года работаем на основании электронных аукционов, - вторит Бадьину Бороздина.

При этом федеральный закон №220 предполагает два варианта: обычный контракт, когда выручка остается у перевозчика, и брутто-контракт, когда выручку инкассирует администрация города.

- Закон предусматривает и наличие перевозчиков, работающих по нерегулируемому тарифу, как у нас частные маршрутки. (При этом их расценки все равно так или иначе регулирует департамент по тарифам). В чем здесь нарушение законодательства? Бердск работает абсолютно в правовом поле, - уверена Елена Бороздина.

На внеочередной сессии горсовета Бердска 27 ноября она намерена поставить в известность о том, чем грозит городу транспортная реформа, всех депутатов.

Какой будет транспортная реформа

1. Поставка в Бердск более 100 больших низкопольных автобусов, находившихся в эксплуатации не более года и одного цвета. Поставка одна по контракту, срок которого 10 лет.

2. Действующих бердских перевозчиков заменят предложенные компанией ВЭБ.РФ.

3. Предполагается, что автобусы, в которых будет действовать, в том числе, льготный проезд, будут курсировать с интервалом в 20 минут, а все маршрутки будут сняты с линии. Муниципальное АТП продолжит существовать лишь как автопарк.

4. Тариф на проезд станет единым.