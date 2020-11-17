Поддержит ли оставшихся без заработков артистов в пандемию Кремль, ответил Песков

Песков ответил на жалобы артистов о бедственном положении из-за пандемии

Каких-либо мер поддержки артистов в связи с их жалобами на бедственное положение из-за пандемии коронавируса не планируется, так как они могут беспрепятственно продолжать творческую работу — сниматься в кино и на телевидении, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 ноября.

"Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается. Телесъемки и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарных властей. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, работают," - отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что введенные ограничения «неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии».

Ранее певец Валерий Меладзе на своей странице в Instagram критически высказался о решении московских властей отменить новогодние шоу и снизить до 25% максимальную долю заполняемости концертных и театральных залов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Музыкант подчеркнул, что артисты и люди, работающие с ними, «сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев». Его мнение также поддержали продюсер Иосиф Пригожин и ряд других артистов.