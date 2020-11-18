"Я убью тебя, мразь": Над зверски напавшим на 4-летнюю Машеньку и ее маму начнет суд 27 ноября Павел Яковинов в Бердске

Мама гуляла с дочерью 11 июля во дворе дома №1 по ул. Горького. В это время сосед напал на ребенка и угрожал расправой матери.

Бердчанин напал на девочку и угрожал убить ее и мать

13 ноября 2020 года в Бердский городской суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Органами предварительного следствия В. обвиняется в совершении в июле 2020 года покушения на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а также в совершении угрозы убийством, так как имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

В отношении В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в производство судьи Яковинова П.В., судебное заседание назначено на 27 ноября 2020 года в 14.00 час.

Напомним, как писал "Курьер. Среда. Бердск", зверски напал и начал душить 4-летнюю Машу сосед снизу на Горького, 1 в Бердске. Он кричал: «Я убью тебя, мразь». Прокуратура проверила размещенные в СМИ публикации о нарушении прав ребенка в нашем городе.

Проверка показала, что вечером 11 июля т.г. женщина гуляла со своим ребенком во дворе жилого дома по ул. М. Горького, 1.

В это время к ребенку подошел мужчина, проживающий в указанном доме, и без объяснений схватил девочку, обхватил руками ее шею и в грубой форме высказал ей угрозу убийством. Со слов очевидцев, местный житель находился в состоянии опьянения и выражался грубой нецензурной бранью.

Бердским городским судом злоумышленник уже привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) в виде административного ареста сроком на 2 суток в изоляторе временного содержания.

В отношении мужчины 16 июля т.г. старший дознаватель полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Поскольку гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость за убийство, преступление вызвало высокий общественный резонанс, заместитель прокурора г. Бердска изъял уголовное дело из производства органа дознания и передал его для дальнейшего расследования руководителю следственного отдела следственного управления регионального СКР.

Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.