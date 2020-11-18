18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Искали замерзающую 4-летнюю Милу в машине с отцом без сознания 6 часов в Новосибирске. Он был под наркотиками?

11:09 18.11.2020, Алена Романцова Фото: Лиза Алерт
2

Мать разговаривала по видеосвязи с ребенком и спрашивала где та находится. Она кричала по видеосвязи и просила помочь проходящую мимо женщину, но та просто убежала, - рассказала руководитель «Лиза Алерт» Новосибирск Алеся Яблонских.

% name% title
Нашли замерзающую 4-летнюю девочку в Новосибирске

Спустя 6 часов поисков нашли замерзающую 4-летнюю Милу Ким рядом с отцом без сознания в Новосибирске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала руководитель «Лиза Алерт» Новосибирск Алеся Яблонских. Напомним, ее отец был без сознания, Мила находилась на морозе в машине. По предварительной информации отец был в наркотическом опьянении. Около часа дня ребенок связался с матерью по видеосвязи и рассказала, что отцу стало плохо, а она осталась одна.

- Поиски не продлились бы так долго, если бы женщина, к которой обратилась девочка за помощью, не отмахнулась от нее. Мать разговаривал по видеосвязи с ребенком и спрашивала где та находится. Мила смогла объяснить, а мать увидела по видео связи дом с керамогранитом и нарисованными дельфинами, чебурашками бегемотами. Мать кричала по видеосвязи и просила помочь проходящую мимо женщину, но та просто убежала, - рассказала Яблонская "Курьер. Среда. Бердск" 18 ноября.

А у ребенка сел телефон и она осталась без связи. В итоге найти ребенка помогли другие жители Новосибирска. Новость о розыске Милы Ким быстро распространилась в соцсетях и местных СМИ.

- Помощь в поиске ребенка оказали жители Новосибирска. Они вышли на улицу и стали искать такой дом, присылать данные о таком доме, - рассказала Алеся.

На жилмассиве Троллейном через несколько часов поисков прохожие увидели похожий автомобиль рядом с подходящим под описание детским развивающим центром, в машине сидела Мила. О ней сообщили всем спецслужбам. Девочка очень замерзла, но сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ее обнаружили около 19.30 дня. Мила сейчас находится под наблюдем медиков, рассказала Яблонская.

В Новосибирских СМИ прошла информация о том, что отец был в наркотическом опьянении и именно поэтому потерял сознание. Пока в пресс-службе МВД по Новосибирской области проверяют эту информацию.

- В настоящее время проводится проверка сотрудниками ПДН. В случае выявления фактов ненадлежащего исполнения своих обязанностей кем-то из родителей, будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Все факты нарушений будут приобщены, - сказала дежурный офицер "Курьер. Среда. Бердск" 18 ноября.

_____________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

девочка найдена замерзает девочка отец без сознания поиски замерзающей 4-летней девочки Алеся Яблонская Лиза Алерт
Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что было с отцом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Готовят QR-коды для посещения кафе и ресторанов власти Новосибирска
11:45 18-11-2020
Готовят QR-коды для посещения кафе и ресторанов власти Новосибирска
Создать резервы коек для пациентов с COVID-19 в регионах, поручил Мишустин
11:37 18-11-2020
Создать резервы коек для пациентов с COVID-19 в регионах, поручил Мишустин
Мертвых маленьких детей обнаружил вернувшийся с работы отец. Дома была только мать
11:30 18-11-2020
Мертвых маленьких детей обнаружил вернувшийся с работы отец. Дома была только мать
Отнимать права у нарушителей-рецидивистов? Не все «за» в Новосибирской области
11:30 18-11-2020
Отнимать права у нарушителей-рецидивистов? Не все «за» в Новосибирской области
Бердск"Я убью тебя, мразь": Над зверски напавшим на 4-летнюю Машеньку и ее маму начнет суд 27 ноября Павел Яковинов в Бердске
11:24 18-11-2020
Стриптизер Тарзан показал все свои прелести. Женщины в экстазе
11:20 18-11-2020
Стриптизер Тарзан показал все свои прелести. Женщины в экстазе
Смогут получить декретные и больничные на почте жители Новосибирской области. Объясняем, как это сделать
11:15 18-11-2020
Смогут получить декретные и больничные на почте жители Новосибирской области. Объясняем, как это сделать
21 ноября - Михайлов день: Главные запреты православного праздника Михаила Архангела
11:13 18-11-2020
21 ноября - Михайлов день: Главные запреты православного праздника Михаила Архангела
Искали замерзающую 4-летнюю Милу в машине с отцом без сознания 6 часов в Новосибирске. Он был под наркотиками?
11:09 18-11-2020
Искали замерзающую 4-летнюю Милу в машине с отцом без сознания 6 часов в Новосибирске. Он был под наркотиками?
БердскСпасли тонущего рыбака из ледяной реки Раздельной водители и охранник санатория "Сибиряк" в Бердске. Полную операцию по спасению смотрите на видео 1
11:04 18-11-2020
Спасли тонущего рыбака из ледяной реки Раздельной водители и охранник санатория