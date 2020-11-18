Искали замерзающую 4-летнюю Милу в машине с отцом без сознания 6 часов в Новосибирске. Он был под наркотиками?

Мать разговаривала по видеосвязи с ребенком и спрашивала где та находится. Она кричала по видеосвязи и просила помочь проходящую мимо женщину, но та просто убежала, - рассказала руководитель «Лиза Алерт» Новосибирск Алеся Яблонских.

Нашли замерзающую 4-летнюю девочку в Новосибирске

Спустя 6 часов поисков нашли замерзающую 4-летнюю Милу Ким рядом с отцом без сознания в Новосибирске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала руководитель «Лиза Алерт» Новосибирск Алеся Яблонских. Напомним, ее отец был без сознания, Мила находилась на морозе в машине. По предварительной информации отец был в наркотическом опьянении. Около часа дня ребенок связался с матерью по видеосвязи и рассказала, что отцу стало плохо, а она осталась одна.

- Поиски не продлились бы так долго, если бы женщина, к которой обратилась девочка за помощью, не отмахнулась от нее. Мать разговаривал по видеосвязи с ребенком и спрашивала где та находится. Мила смогла объяснить, а мать увидела по видео связи дом с керамогранитом и нарисованными дельфинами, чебурашками бегемотами. Мать кричала по видеосвязи и просила помочь проходящую мимо женщину, но та просто убежала, - рассказала Яблонская "Курьер. Среда. Бердск" 18 ноября.

А у ребенка сел телефон и она осталась без связи. В итоге найти ребенка помогли другие жители Новосибирска. Новость о розыске Милы Ким быстро распространилась в соцсетях и местных СМИ.

- Помощь в поиске ребенка оказали жители Новосибирска. Они вышли на улицу и стали искать такой дом, присылать данные о таком доме, - рассказала Алеся.

На жилмассиве Троллейном через несколько часов поисков прохожие увидели похожий автомобиль рядом с подходящим под описание детским развивающим центром, в машине сидела Мила. О ней сообщили всем спецслужбам. Девочка очень замерзла, но сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ее обнаружили около 19.30 дня. Мила сейчас находится под наблюдем медиков, рассказала Яблонская.

В Новосибирских СМИ прошла информация о том, что отец был в наркотическом опьянении и именно поэтому потерял сознание. Пока в пресс-службе МВД по Новосибирской области проверяют эту информацию.

- В настоящее время проводится проверка сотрудниками ПДН. В случае выявления фактов ненадлежащего исполнения своих обязанностей кем-то из родителей, будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Все факты нарушений будут приобщены, - сказала дежурный офицер "Курьер. Среда. Бердск" 18 ноября.

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