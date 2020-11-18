18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Названа дата выборов нового мэра Бердска. Депутаты решили действовать без промедления

16:45 18.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Уже на следующий день после окончания срока полномочий нынешнего главы Евгения Шестернина на сессии объявят старт конкурса на замещение вакантной должности и выберут четырех членов конкурной комиссии.

% name% title
Срок полномочий мэра Бердска Евгения Шестернина истекает 26 ноября 2020 года
Сюжет: Выборы мэра-2020
% name% title

Названа дата выборов нового мэра Бердска. Депутаты решили действовать без промедленияВозвращается из отпуска мэр Шестернин 20 ноября 2020. Как жил без него 2 недели Бердск? Справился вице-мэр Захаров?Ещё 4 новости

Срок 5-летних полномочий мэра Бердска Евгения Шестернина истекает 26 ноября. И уже на следующий день бердские депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы дать старт новым выборам главы города.

Об этом в ответе на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск» сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На заседании депутаты примут решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы и выберут четырех членов конкурсной комиссии. После этого глава региона назначит своих четырех представителей для работы в комиссии.

Назначение сессии на 27 ноября подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» спикер горсовета Владимир Голубев сегодня,18 ноября:

- Мы как Совет депутатов утвердим своих представителей в составе четырех человек в конкурсную комиссию на внеочередной сессии 27 ноября. И на ней же объявим о проведении конкурса по выборам главы.

По его словам, велика вероятность того, что уже в 2020 году, до новогодних праздников, в Бердске появится новый градоначальник. Впрочем, Владимир Алексеевич подчеркнул, что это планы, а их воплощение зависит от текущей ситуации и обстоятельств.
- 4 декабря начнется прием документов (от участников конкурса на замещение вакантной должности главы города — прим. ред.). Есть планы провести сам конкурс уже 25 декабря и в этот же день утвердить на сессии главу. Зачем мы будем переносить? - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского депутатского корпуса.

Первоначально планировали провести выборы мэра сразу после новогодних каникул в январе 2021 года, но позже, как отметил Владимир Голубев, провели консультации в областном правительстве и пришли к выводу, что соблюсти все конкурсные процедуры удастся за оставшиеся дни 2020-го.
- Конечно, все будет зависеть от того, сколько заявится конкурсантов. Но пока, предварительно, планы такие, - рассказал Владимир Алексеевич.

Кто войдет в конкурсную комиссию от депутатов, по его словам, пока неизвестно. Сейчас происходит обсуждение кандидатур на фракциях горсовета. Он полагает, что проблем с избранием не будет, поскольку каждый из депутатов вполне способен проверить документы кандидатов и выполнять иные функции в комиссии по конкурсному отбору.

Будет ли Евгений Шестернин участвовать в конкурсе на замещение высшей муниципальной должности в Бердске, которую он занимал с 2015 года, пока неизвестно. Так же как и то, кто может еще претендовать на кресло мэра. Напомним, что в 2015 году, когда в Бердске впервые выбрали градоначальника таким способом, заявилось 14 конкурсантов - от массажиста и офицера ФСБ до доктора наук.

________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

выборы мэра глава региона кандидат конкурсант спикер Евгений Шестернин Владимир Голубев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Шестернин пойдет на второй срок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как COVID вызвает облысение, объяснение врача
17:20 18-11-2020
Как COVID вызвает облысение, объяснение врача
БердскЗапасайтесь водой! Отключат холодную в ночь на 19 ноября в 11 домах Бердска
17:20 18-11-2020
Запасайтесь водой! Отключат холодную в ночь на 19 ноября в 11 домах Бердска
Начали сдавать балконы для работников удаленки жители Сочи
17:17 18-11-2020
Начали сдавать балконы для работников удаленки жители Сочи
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
17:15 18-11-2020
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
Бердск"Он догнал меня, задернул платье и сфотографировал нижнее белье": О сексуальных домогательствах из первых уст женщин Новосибирска и Бердска
17:11 18-11-2020
День ракетных войск и артиллерии празднуют 19 ноября 2020 года в России: История памятного дня
17:10 18-11-2020
День ракетных войск и артиллерии празднуют 19 ноября 2020 года в России: История памятного дня
Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не против
17:00 18-11-2020
Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не против
Подают иск на сериал «Перевал Дятлова» родственники погибших «дятловцев»
16:57 18-11-2020
Подают иск на сериал «Перевал Дятлова» родственники погибших «дятловцев»
Обсудит борьбу с коронавирусом в России 18 ноября Путин
16:51 18-11-2020
Обсудит борьбу с коронавирусом в России 18 ноября Путин
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
16:50 18-11-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru