Названа дата выборов нового мэра Бердска. Депутаты решили действовать без промедления

Уже на следующий день после окончания срока полномочий нынешнего главы Евгения Шестернина на сессии объявят старт конкурса на замещение вакантной должности и выберут четырех членов конкурной комиссии.

Срок полномочий мэра Бердска Евгения Шестернина истекает 26 ноября 2020 года

Срок 5-летних полномочий мэра Бердска Евгения Шестернина истекает 26 ноября. И уже на следующий день бердские депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы дать старт новым выборам главы города.

Об этом в ответе на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск» сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На заседании депутаты примут решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы и выберут четырех членов конкурсной комиссии. После этого глава региона назначит своих четырех представителей для работы в комиссии.

Назначение сессии на 27 ноября подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» спикер горсовета Владимир Голубев сегодня,18 ноября:



- Мы как Совет депутатов утвердим своих представителей в составе четырех человек в конкурсную комиссию на внеочередной сессии 27 ноября. И на ней же объявим о проведении конкурса по выборам главы.

По его словам, велика вероятность того, что уже в 2020 году, до новогодних праздников, в Бердске появится новый градоначальник. Впрочем, Владимир Алексеевич подчеркнул, что это планы, а их воплощение зависит от текущей ситуации и обстоятельств.

- 4 декабря начнется прием документов (от участников конкурса на замещение вакантной должности главы города — прим. ред.). Есть планы провести сам конкурс уже 25 декабря и в этот же день утвердить на сессии главу. Зачем мы будем переносить? - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского депутатского корпуса.

Первоначально планировали провести выборы мэра сразу после новогодних каникул в январе 2021 года, но позже, как отметил Владимир Голубев, провели консультации в областном правительстве и пришли к выводу, что соблюсти все конкурсные процедуры удастся за оставшиеся дни 2020-го.

- Конечно, все будет зависеть от того, сколько заявится конкурсантов. Но пока, предварительно, планы такие, - рассказал Владимир Алексеевич.

Кто войдет в конкурсную комиссию от депутатов, по его словам, пока неизвестно. Сейчас происходит обсуждение кандидатур на фракциях горсовета. Он полагает, что проблем с избранием не будет, поскольку каждый из депутатов вполне способен проверить документы кандидатов и выполнять иные функции в комиссии по конкурсному отбору.

Будет ли Евгений Шестернин участвовать в конкурсе на замещение высшей муниципальной должности в Бердске, которую он занимал с 2015 года, пока неизвестно. Так же как и то, кто может еще претендовать на кресло мэра. Напомним, что в 2015 году, когда в Бердске впервые выбрали градоначальника таким способом, заявилось 14 конкурсантов - от массажиста и офицера ФСБ до доктора наук.

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