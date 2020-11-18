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Как изменились цены на бензин за неделю на АЗС Новосибирской области

18:20 18.11.2020 Фото: pixabay.com
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На прошедшей неделе в регионе дизельное топливо подорожало на 0,9%.

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На прошедшей неделе в регионе дизельное топливо подорожало на 0,9%

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с 10 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 года сообщил "Куррьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат.

На прошедшей неделе в регионе дизельное топливо подорожало на 0,9%, цены на остальные виды топлива остались без изменения.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,70 до 41,90 рубля за 1 литр, марки АИ-95 от 43,95 до 45,90, марки АИ-98 от 48,70 до 53,00, дизельное топливо от 49,20 до 53,05 рубля за 1 литр.

На соответствующей неделе предыдущего года наблюдалось увеличение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 – на 0,1%, дизельное топливо – на 0,4%.

бензин дизельное топливо изменения цены Новосибирскстат
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