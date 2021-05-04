Поздравление 4 мая на Международный день пожарной охраны: в стихах, короткое и для СМС
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Поздравление 4 мая на Международный день пожарной охраны: в стихах, короткое и для СМС

10:48:065/4/2021Фото: pixabay
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Свой профессиональный праздник отмечают пожарные всего мира. 4 мая - Международный день пожарной охраны.

Международный день пожарной охраны

Хочу пожелать огнеборцам
Пореже бороться с огнем,
С подружками лучше бороться,
Огонь чтобы были причем.

Чтоб реже гоняло начальство,
Узлы чтоб нечасто вязать,
И чтоб эти противогазы
В Хеллоуин лишь надевать.

А также, ребята, желаю
Знать градус лишь на ярлыках,
А чаще пить морса и чаю,
У телека сидя в трусах.

Чтоб был такой праздник на свете —
Пожара последнего день,
И чтобы рассказывать детям,
Как в ночь было мчаться не лень.

Как вы на девятый взлетали
Порой по отвесной стене,
И в пламя, как в воду, ныряли,
Таская людей на спине.

Есть что вспомнить вам, огнеборцы,
Хоть часто и шутят про сон,
Но в том-то есть благородство,
Что юмор — ваш первый закон.

Не знаю братвы веселее,
Чем главный пожарный расчет,
И нет в мире дружбы сильнее,
Ожоги и раны — не в счет!

Поднимем же выше стаканы
И скажем желание вслух:
Пускай эмигрирует в дальние страны
Российский наш красный петух!

***

Где-то дым стоит стеной,
И сирены слышен вой.
На подмогу мчат машины,
Раскатали рукава.

Да, с огнем играть опасно,
Знают все это прекрасно.
Даже если есть ребята,
Что обучены спасать.

***

На сегодня все пожары
По стране отменены,
Вместо багров в руках гитары,
Все довольны и пьяны.

В день пожарной охраны,
Прячет спички детвора.
Исчезнут все ожоги, раны,
Всем расслабиться пора.

Пусть лишь в душе огонь искрится,
Разжигая страсть внутри.
Как из брандспойта жизнь струится,
От зари и до зари.

Вы — пожарная команда,
Вы — горячие сердца!
Вы — безопасности гаранты!
Хоть и спите без конца.

***

От пожаров нас хранить
И тушить огонь отважно,
Этот ваш нелегкий труд
Очень нужный, очень важный!

Вас, пожарная охрана,
От души мы поздравляем,
И крепчайшего здоровья
Мы навеки вам желаем!

Пусть душевный ваш огонь
Никогда не затухает,
А наш добрый поздравок
В жизни личной помогает!

***

Укротители огня —
Ваша служба так важна,
Смело со стихией в бой
Вы отправитесь гурьбой.

Пожелаем вам удачи,
Поздравок от всей души,
Лишь в сердцах любви пожары,
Ты пожарник не туши!


Источник: pozdravok.ru

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