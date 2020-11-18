Врач не приходит, лекарств в аптеках нет в разгар второй волны коронавируса, выяснил ОНФ

Аптеки испытывают дефицит противовирусных препаратов

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели опрос представителей российских аптек, в ходе которого выявили отсутствие противовирусных препаратов в 30% из них. Об этом заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в среду на совещании президента РФ с членами правительства.

"Первая и самая резонансная проблема, с которой сталкиваются люди, - это дефицит лекарств в аптеках. Мы взяли методические рекомендации Минздрава, где перечислены препараты, и провели опрос аптек, пока это 3,5 тыс. аптек, которые мы прошли во всех регионах, но к концу недели выйдем за 10 тыс. аптек. По противовирусным препаратам - в 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом", - сказал Кузнецов.

В частности, препарат "Фавипиравир" отсутствует в 85% аптек - "это то, что люди ищут, и что их очень беспокоит", уточнил он.

Итоги опроса Народного фронта показали, что в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты. "По антибиотикам - здесь ситуация лучше, только в 9% аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом. Но при этом самый востребованный антибиотик "Левофлоксацин" со всеми производными отсутствует в 73% аптек", - добавил глава исполкома ОНФ.

Вызов врача

"Вторая проблема, с которой сталкиваются люди, это вызов врача на дом. Тяжело дозвониться в поликлинику, далеко не везде врачи приходят в первый день. По результатам нашего опроса, 49% [респондентов] врач посетил в первый день вызова, 26% - во второй и третий день, 25% - врач посетил либо позже, либо [опрошенные] сами пошли в поликлинику, когда врач не пришел", - сказал Кузнецов.

По подсчетам ОНФ, врачи успевают обработать до 70% вызовов на дом в день. Кузнецов подчеркнул, что для более оперативной работы необходимо обеспечить участковых врачей транспортом.

"Оцениваем текущую потребность в 2,7 тыс. машин дополнительно, которые смогут помочь системе поликлинического звена в части выезда на дом", - отметил руководитель исполкома ОНФ. По его словам, также нужно, чтобы автомобили не только развозили врачей по вызовам, но и забирали их из дома и довозили обратно в конце рабочего дня. "Врачам очень тяжело в этот период, им конечно нужно максимальное внимание и помощь", - сказал Кузнецов.

Руководитель исполкома ОНФ обратил внимание на ситуацию, когда люди не могли дозвониться до скорой помощи. "У нас есть 18% недозвона в скорую помощь - это данные операторов связи по 75% регионов, мы сегодня сводили", - проинформировал Кузнецов. По его словам, для исправления этой ситуации следует использовать региональные и поликлинические кол-центры, в которых могут работать волонтеры.

Ситуация с пандемией

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 55,6 млн человек, свыше 1,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 991 998 случаев заражения, выздоровели 1 501 083 человека, умерли 34 387.