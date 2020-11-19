Сторонники проекта Путина «Северный поток - 2» слишком рано обрадовались. Дональд Трамп скоро перестанет быть президентом США, но его преемник Джо Байден занимает по крайней мере столь же жесткую позицию. Он рассматривает трубопровод как «принципиально плохой бизнес» - и будет первым, кто введет самые суровые санкции на сегодняшний день против активных сторонников проекта; они уже решены, считает журналист Bild Юлиан Рёпке.
Байден намерен "похоронить" газопровод "Северный поток — 2"
08:14 19.11.2020
Он рассматривает трубопровод как «принципиально плохой бизнес» - и будет первым, кто введет самые суровые санкции на сегодняшний день против активных сторонников проекта.
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