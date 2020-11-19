Байден намерен "похоронить" газопровод "Северный поток — 2"

Он рассматривает трубопровод как «принципиально плохой бизнес» - и будет первым, кто введет самые суровые санкции на сегодняшний день против активных сторонников проекта.

Байден новый президент США

Сторонники проекта Путина «Северный поток - 2» слишком рано обрадовались. Дональд Трамп скоро перестанет быть президентом США, но его преемник Джо Байден занимает по крайней мере столь же жесткую позицию. Он рассматривает трубопровод как «принципиально плохой бизнес» - и будет первым, кто введет самые суровые санкции на сегодняшний день против активных сторонников проекта; они уже решены, считает журналист Bild Юлиан Рёпке.