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Байден намерен "похоронить" газопровод "Северный поток — 2"

08:14 19.11.2020 Фото: Википедия
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Он рассматривает трубопровод как «принципиально плохой бизнес» - и будет первым, кто введет самые суровые санкции на сегодняшний день против активных сторонников проекта.

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Байден новый президент США

Сторонники проекта Путина «Северный поток - 2» слишком рано обрадовались. Дональд Трамп скоро перестанет быть президентом США, но его преемник Джо Байден занимает по крайней мере столь же жесткую позицию. Он рассматривает трубопровод как «принципиально плохой бизнес» - и будет первым, кто введет самые суровые санкции на сегодняшний день против активных сторонников проекта; они уже решены, считает журналист Bild Юлиан Рёпке.

нефть новый президент США похоронит Северный поток
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