Убила 66-летнего водителя "Лады Ларгуса" выехавшая на встречку фура MAN в Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло на Северном обходе в направлении Омска. По данному факту проводится проверка.

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП, сообщили вечером в пятницу в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 20 ноября, около 11.00 в Новосибирском районе на 43 км автодороги Северный обход 40-летний водитель грузового автомобиля МАН, следовавший со стороны Кемерово в направлении Омска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», двигавшимся во встречном направлении.

В результате происшествия 66-летний водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожного происшествия.