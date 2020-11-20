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Убила 66-летнего водителя "Лады Ларгуса" выехавшая на встречку фура MAN в Новосибирской области

19:07 20.11.2020
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Смертельное ДТП произошло на Северном обходе в направлении Омска. По данному факту проводится проверка.

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП, сообщили вечером в пятницу в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 20 ноября, около 11.00 в Новосибирском районе на 43 км автодороги Северный обход 40-летний водитель грузового автомобиля МАН, следовавший со стороны Кемерово в направлении Омска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», двигавшимся во встречном направлении.

В результате происшествия 66-летний водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожного происшествия.

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