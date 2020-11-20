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Лекарств нет и не будет: проверить деньги в региональных бюджетах требует от генпрокурора "Яблоко"

20:33 20.11.2020 Фото: yabloko.ru
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"Российское государство решительно не выполняет социальных обязательств, которые черным по белому записаны в Конституции – включая ее «путинскую» версию", - считает лидер партии Николай Рыбаков.

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Рыбаков обратился в Генпрокуратуру по поводу нехватки лекарств в регионах

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил обращение Генпрокурору Игорю Краснову, в котором призвал проверить проекты региональных бюджетов и проект федерального бюджета на 2021 год на фоне нехватки медикаментов в ряде субъектов федерации.

В обращении лидер «Яблока» просит генпрокурора обратить внимание на то, что в проектах бюджетов субъектов РФ предусмотрено недостаточно средств на медицинские цели. В частности, на закупку препаратов, используемых для лечения больных коронавирусом и страдающих жизнеугрожающими и редкими заболеваниями.

Например, по имеющейся у партии информации, в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год на эти цели необходимы дополнительные средства в размере 8 млрд рублей.

Рыбаков предупреждает, что такие недостатки в бюджетах могут вновь привести к перебоям в снабжении лекарствами. В том числе, их рискуют недополучить граждане, имеющие право на получение бесплатных медикаментов, что приведет к ухудшению состояния здоровья, качества жизни и смертям.

Несколько дней назад в эфире канала НТВ Рыбаков призвал Государственную думу не сокращать бюджетные расходы на здравоохранение в будущие годы. Расходы на здравоохранение в федеральном бюджете планируются в 2021 году на уровне 1% ВВП, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем в 2020 году, а в 2022-2023 гг. снижаются до 0,9-0,8% ВВП.

При этом по данным СМИ, в 85% аптек нет отечественного препарата против коронавируса «Фавиправир», а в 73% не оказалось антибиотиков, которые врачи рекомендуют при обнаружении у человека COVID. Сложное положение с обеспечением лекарств в Волгоградской, Тульской, Курганской, Саратовской области, Бурятии и Северной Осетии. По информации министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, общая нехватка машин скорой медицинской помощи в регионах составляет 2 700 единиц автотранспорта.

«Российское государство решительно не выполняет социальных обязательств, которые черным по белому записаны в Конституции – включая ее «путинскую» версию. Эпидемия COVID, увы, продемонстрировала это особенно убедительно. Социальная сфера, и здравоохранение в частности, финансируются государством по остаточному принципу, «оптимизируются», переводятся на «самоокупаемость». В регионах этот процесс не подконтролен общественности. Поэтому проконтролировать принятие региональных бюджетов в этой части могут и должны надзорные органы – это их обязанность», – подчеркнул глава «Яблока».

антибиотик бюджет генпрокурор здравоохранение коронавирус лекарства расходы Николай Рыбаков "Яблоко"
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Генпрокурор проверит бюджеты?

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