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Самым результативным игроком "Локомотива" на чемпионате России признан волейболист из Бердска Кирилл Власов

20:47 20.11.2020 Фото: lokovolley.com
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Всего у юных «железнодорожников» 10 эйсов, 8 из которых команде принес Кирилл Власов. По итогам трех туров России команда "Локомотив-СШОР" уверенно лидирует. 

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Бердский волейболист Кирилл Власов

Бердский волейболист Кирилл Власов признан самым результативным игроком по итогам матча "Локомотив-СШОР"-"Енисей-2" в рамках Чемпионата России.

С 17-20 ноября в Кемерове проходил 3 тур чемпионата России по волейболу среди молодежных команд. Новосибирская ВК "Локомотив-СШОР", в составе которой в роли доигровщика выступает бердчанин Кирилл Власов, провела встречи с ВК "Факел-2 (Новый Уренгой) и ВК "Енисей-2" (Красноярск).

"Локомотив" в кемеровском туре выступал своим сильнейшим составом. Однако первая встреча с "Факелом" обернулась поражением для юных "железнодорожников". Итоговый счет 2:3. Встреча с красноярским "Енисеем" принесла "Локомотиву" победу с разгромным счетом 3:0. А уже 19 ноября новосибирцы взяли реванш у "Факела"!

Вторая встреча с "Енисеем" 20 ноября вновь принесла победу в копилку "Локомотива". Как сообщается официальном сайте железнодорожников, самым результативным игроком этого матча стал доигровщик команды Кирилл Власов, на его счету 11 очков. По 10 набрали Даниил Влявзер и Никита Горбанов. 8 очков в активе Дениса Васильева. Всего у юных «железнодорожников» 10 эйсов, 8 из которых команде принес Кирилл Власов. По итогам трех туров России команда "Локомотив-СШОР" уверенно лидирует.

волейболист команда поражение разгром чемпионат Кирилл Власов Локомотив
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