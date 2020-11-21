Неожиданно приятные сертификаты ко Дню ребенка выпустил ПФР

Число выданных органами ПФР региона сертификатов увеличилось в 2020 году в связи с тем, что капитал теперь выдается и на первенца.

Действие программы материнского капитала продлено ещё на пять лет – до конца 2026 года

22 тысячи новосибирских семей стали обладателями сертификатов на материнский (семейный) капитал в текущем году и могут направить средства капитала на благо семьи. Число выданных органами ПФР региона сертификатов увеличилось в 2020 году в связи с тем, что капитал теперь выдается и на первенца.

20 ноября традиционно отмечается Всемирный день ребенка. К этой дате в текущем году уже более 22-х тысяч новосибирских семей стали счастливыми обладателями сертификатов на материнский (семейный) капитал в связи с тем, что у них появились малыши. Всего же с начала действия Программы органы ПФР Новосибирской области выдали 212,5 тысяч сертификатов на материнский капитал.

Текущий год принес семьям с детьми целый ряд приятных «новелл»:

с 1 января размер материнского капитала был проиндексирован и составил 466 617 рублей;

капитал с 2020 года стал выдаваться при появлении в семье не только второго, но и первого ребенка. При этом, если второй ребенок появился после 1 января текущего года, размер капитала увеличивается на 150 тысяч рублей (до 616 617 рублей);

семьи получили возможность получать средства материнского капитала «на руки» в виде ежемесячных выплат не до полутора, как было ранее, а до достижения ребенком возраста 3-х лет;

с апреля текущего года органы ПФР стали выдавать сертификаты на материнский капитал в проактивном режиме (то есть гражданам не нужно за сертификатом обращаться в ПФР при рождении ребенка в указанный период – специалисты Пенсионного фонда оформят сертификат в беззаявительном порядке и направят его в Личный кабинет мамы);

значительно упростилась процедура распоряжения средствами материнского капитала: мало того, что все заявления на распоряжение можно подать в электронном виде, теперь в большинстве случаев обращаться в ПФР для распоряжения средствами МСК вообще нет необходимости. Так, например, чтобы оперативнее направить материнский капитал на погашение жилищного кредита, соответствующее заявление семья может подать теперь непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса средствами МСК. С этой целью органы ПФР заключают Соглашения с банками. Соответствующие Соглашения органы ПФР заключают и с образовательными организациями, что также значительно упрощает процедуру распоряжения средствами капитала на образование ребенка: в том случае, если Пенсионным фондом заключено соглашение с образовательной организацией, с которой у владельца сертификата заключен договор на оказание платных образовательных услуг ребенку, владельцу сертификата нет необходимости приходить в ПФР, чтобы представить копию договора с обучающей организацией - сведения будут запрошены территориальным органом ПФР самостоятельно. Владельцу капитала остается только подать заявление на распоряжении средствами МСК в электронном виде;

действие программы материнского капитала продлено ещё на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени появятся новорожденные или усыновленные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала.

Наступающий год также начнется с приятного события – по сообщению Минтруда РФ с 1 января 2021 года размер материнского капитала также будет проиндексирован и составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья капитал ещё не получала. Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты при появлении второго составит 155 550 рублей.

Напомним, что распоряжаться семья будет той суммой капитала, каковую составить тот на момент распоряжения (независимо от суммы, указанной в сертификате). Таким образом, если семья будут распоряжаться капиталом в следующем году, то речь будет идти об уже проиндексированной сумме. Подробнее узнать о том, по каким направлениям можно распорядиться капиталом, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года, можно на сайте ПФР.

Запланирован также еще ряд нововведений. Все это делает Программу поддержки семей, имеющих детей, средствами материнского капитала, весьма востребованной, в том числе и жителями региона – порядка 85% новосибирских семей – владельцев материнского капитала – уже распорядились его средствами полностью или частично.

Источник: ПФР