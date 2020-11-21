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Сказочно богатый ископаемыми астероид летит к Земле. 2000 WO107 может врезаться в нас 29 ноября 2020 года

00:51 21.11.2020 Фото: pxhere.com
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По оценке базы данных Asterank, в которой собрана информация о 600 тысячах астероидах, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиарда долларов.

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На минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 29 ноября в 08:00 по московскому времени
К Земле приближается астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров, сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.
На минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 29 ноября в 08:00 по московскому времени. Это расстояние в 11 раз превышает дистанцию до Луны. Таким образом, в этот раз космический "пришелец" не представляет угрозы для нашей планеты, хотя и относится к потенциально опасным, поскольку пересекает ее орбиту.
Он интересен и другим. По оценке базы данных Asterank, в которой собрана информация о 600 тысячах астероидах, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиарда долларов. Небесное тело содержит никель, железо и кобальт.
Источник: РИА Новости
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