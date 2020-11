Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 ноября 2020 в России и мире

День светящихся окошек отмечается 21 ноября

• День бухгалтера в России

• Всемирный день рыболовства (World Fisheries Day)

• Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных



Важные даты

1325 – в Орде великий князь тверской Дмитрий Михайлович Грозные Очи убил князя московского Юрия Даниловича.

1472 – венчание великого князя Московского Иоанна III Васильевича с греческой царевной Софией Палеолог (племянницей последнего Византийского императора).

1699 - Пётр I издал указ о рекрутской повинности.



1731 – учреждён Кабинет в составе трёх министров – верховный орган управления Россией при дворе Анны Иоанновны.1764 – указом Екатерины II упразднена Гетманщина на Украине.1797 – Павел I утверждает общий праздник всех кавалеров российских орденов.1921 – в Сремски-Карловци открылся I Всезарубежный Церковный Собор, образовавший Высшее русское церковное управление и фактически положивший начало официальной деятельности Русской православной церкви заграницей.1934 – первое выступление Эллы Фицджеральд.1937 – первое исполнение 5-й симфонии Д. Д. Шостаковича.1942 - немецкая 6-я армия Ф. Паулюса окружена под Сталинградом.1965 – в Москве открылся Детский музыкальный театр, в настоящее время имени Натальи Ильиничны Сац.1991 – в РСФСР Указом Бориса Ельцина налоговая служба была выделена из МинФина.1996 – президент России подписал закон о бухгалтерском учете.

