Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 ноября 2020 в России и мире

• День бухгалтера в России
• Всемирный день рыболовства (World Fisheries Day)
• Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных
• День светящихся окошек
• Всемирный день телевидения (World Television Day)
• День работника налоговых органов РФ
• Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека (International Survivors of Suicide Loss Day)
• День без музыки (No Music Day)
• Европейский день муковисцидоза (European Cystic Fibrosis Awareness Day)
• День достоинства и свободы - Украина
• День пряника (Gingerbread Cookie Day) - США
• День усыновления (National Adoption Day) - США
• День Десантно-штурмовых войск - Украина
• Праздник Девы Марии делла Салюте (Festa della Madonna della Salute) - Италия
• День вооружённых сил - Греция
• День ложного признания (False Confession Day) - США
• День общего договора о мире - Босния и Герцеговина
• День социального работника - Польша
• Именины у Гавриила, Михаила, Рафаила, Павла
• Михайлов день (Михайловские грязи)
Важные даты
1325 – в Орде великий князь тверской Дмитрий Михайлович Грозные Очи убил князя московского Юрия Даниловича.
1472 – венчание великого князя Московского Иоанна III Васильевича с греческой царевной Софией Палеолог (племянницей последнего Византийского императора).
1699 - Пётр I издал указ о рекрутской повинности.
1764 – указом Екатерины II упразднена Гетманщина на Украине.
1797 – Павел I утверждает общий праздник всех кавалеров российских орденов.
1921 – в Сремски-Карловци открылся I Всезарубежный Церковный Собор, образовавший Высшее русское церковное управление и фактически положивший начало официальной деятельности Русской православной церкви заграницей.
1934 – первое выступление Эллы Фицджеральд.
1937 – первое исполнение 5-й симфонии Д. Д. Шостаковича.
1942 - немецкая 6-я армия Ф. Паулюса окружена под Сталинградом.
1965 – в Москве открылся Детский музыкальный театр, в настоящее время имени Натальи Ильиничны Сац.
1996 – президент России подписал закон о бухгалтерском учете.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend