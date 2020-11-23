Фото: Окрестности Бердска сегодня сотрясали пушечные выстрелы

В нашем кино не будет героических лиц, пламенных речей, атак во главе с неубиваемыми «героями» - у нас нет морального права изгадить такой пошлостью память. Будут непривлекательные и тяжкие будни войны, так как описывали их военные корреспонденты и сами участники событий.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

Окрестности города Бердска сегодня сотрясали пушечные выстрелы, пулемётная очередь вырывала тишину ноябрьского погожего дня, вековые сосны протяжно и грустно скрипели - они не могли помочь горстке красноармейцев, попавших в окружение в Подмосковных лесах лютой на морозы зимою 1941 года. Так рождался первый в 21 веке документально-художественный фильм о 78-й стрелковой дивизии, сформированной из сибиряков. На сражение за Москву курьерскими поездами ее бойцы ехали с Дальнего Востока. Их ждали и встречали как героев - все надежды измученные ожесточёнными атаками гитлеровцев части РККА возлагали на сибиряков. И не ошиблись. 26 ноября 1941 года дивизия получила высокое звание 9-й Гвардейской. 8 декабря 1941 года на Волоколамском шоссе сибиряки не только устояли против 252-й пехотной Дивизии Вермахта и отборных эсесовцев «Империи», но и окончательно разрушили планы фашистов по захвату столицы.

Так началось контрнаступление под Москвой, завершившееся капитуляцией гитлеровской Германии в Берлине. По моему убеждению, история 9-й гвардейской сегодня практически незаслуженно забыта. Во многом потому что после окончания войны ее солдаты разъехались по всему Советскому союзу и лишь единицы вернулись в Сибирь. В нашем фильме с современниками будут «говорить» голоса участников этих событий - так как они описали это в своих мемуарах. Перед зрителями лишь немного приоткроются характеры комдива, дважды героя СССР Афанасия Павлантьевича Белобородова, дивизионного комиссара Михаила Васильевича Бронникова, комбата Ивана Романова -первого бросившегося в ледяную воду Истринского водохранилища, что обеспечило наведение переправы под шквальным огнём противника и привело к форсированию водной преграды. Всего лишь минуты героической обороны артиллеристов во главе с младшим политруком Г.М. Тыло, образы санинструкторов Кати Уткиной и Таси Соловьевой, будни 31-го стрелкового полка, командир которого - Николай Докучаев мужественно делил со своими бойцами трудности войны и ел в редкие минуты затишья на краю окопов пахнущую дымом солдатскую кашу...

В нашем кино не будет героических лиц, пламенных речей, атак во главе с неубиваемыми «героями» - у нас нет морального права изгадить такой пошлостью память. Будут непривлекательные и тяжкие будни войны, так как описывали их военные корреспонденты и сами участники событий. Все эти источники изучены и зачитаны мною практически до дыр. Мы прожили этот зимний день полностью под открытым небом. И нашу усталость невозможно даже на сотую долю сравнить с тем, что испытывали бойцы 9 гвардейской в реальности. Но нас по итогу ждал горячий душ, чай и тёплые квартиры. А у них не было даже простой возможности снять промокшие ватники по несколько дней. И отсюда - ещё более горячее желание связать крепкой нитью памяти современное поколение с ними...Премьера - 9 декабря в музее Заельцовка. С уважением, куратор проектов НГОО \"ВИК \"Живая история\" Ольга Дегтярева