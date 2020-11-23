Уголовку снял с «экстремиста» суд Бердска. Подсудимый призывал к насилию по национальному признаку

Судья Павел Яковинов прекратил уголовное дело в отношении Игоря Донских, которому грозило до 5 лет тюрьмы за распространение в интернете запрещенной информации.

Заседание по делу о распространении "экстремистской информации продолжалось несколько часов

Бердский городской суд сегодня, 23 ноября, рассмотрел уголовное дело в отношении Игоря Донских. Он обвинялся по ст. 280 ч. 2 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета.

За одно заседание председатель горсуда Павел Яковинов рассмотрел дело и вынес решение.

- В отношении Донских уголовное дело прекращено. Он освобожден от уголовное ответственности с назначением мер уголовно-правового характера в вид судебного штрафа в размере 10 000 рублей, - прокомментировала «Курьер. Среда Бердск» помощник председателя Бердского суда Наталья Сафронова.

Игорь Донских разместил в интернете текст, который содержал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.

Материалы уголовного дела на Донских поступили в суд 13 ноября. В заседании участвовал адвокат. Максимальная санкция статьи, которую вменяли «экстремисту», - до пяти лет реального лишения свободы.

Человек с таким именем периодически комментирует информацию в соцсетях.

справка

Согласно ч. 1 ст. 104.4 УК РФ судебный штраф - денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности.

В соответствии со статьей 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласие обвиняемого, в отличие от позиции потерпевшего, является обязательным условием прекращения уголовного дела, в случае не подтверждения своего согласия, суд отказывает в удовлетворении заявленного ходатайства.

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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