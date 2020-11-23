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После ссоры со стрельбой из-за родительского чата завело уголовное дело МВД в Санкт-Петербурге

17:00 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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Одного из участников инцидента задержали.

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В Петербурге возбудили дело после драки со стрельбой из-за ссоры в родительском чате

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки со стрельбой из-за ссоры в чате для родителей школьников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"По предварительной версии, конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Ранее в главке МВД сообщали, что 21 ноября на улице Тореза произошел массовый конфликт, также заявитель сообщил о выстрелах. На место приехали полицейские и доставили в отдел шестерых его участников.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия сотрудники полиции изъяли газовый и травматический пистолеты. Со слов участников конфликта, он произошел из-за ссоры в родительском чате.

конфликт родительский чат стрельба
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