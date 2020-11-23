Условие автоматического роста пенсии с декабря 2020: информацию озвучил ПФР 23 ноября 2020

При прекращении работы органы ПФР производят в беззаявительном порядке перерасчет размера пенсии

Один из пяти пенсионеров Новосибирской области продолжает осуществлять трудовую деятельность. После прекращения работы перерасчет пенсии производится специалистами ПФР самостоятельно на основе данных поступающих от работодателя.

На сегодняшний день в Новосибирской области по официальным данным 20% пенсионеров (166 тысяч) от общего числа пенсионеров в регионе продолжают осуществлять трудовую деятельность. Таким образом, один из пяти пенсионеров в нашем регионе является работающим. После прекращения трудовой деятельности перерасчет пенсии с учетом прошедших индексаций производится специалистами ПФР самостоятельно на основе данных поступающих от работодателя.

Напомним, что с 2016 года страховая пенсия работающим пенсионерам выплачивается без учета индексаций в период трудовой деятельности. При прекращении работы органы ПФР производят в беззаявительном порядке перерасчет размера пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Период установления нового размера пенсии - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. При этом перерасчет производится после поступления данных от работодателя о том, что пенсионер прекратил трудовую деятельность, и отражения этих данных на индивидуальном лицевом счете. Таким образом, если, например, пенсионер прекратит трудовую деятельность в ноябре текущего года, то он начнет получать увеличенный размер пенсии через 3 месяца после увольнения – с марта 2021 года (после поступления и обработки данных), при этом за эти 3 месяца (декабрь, январь и февраль) ему будет произведена доплата с учетом проведенных индексаций, в том числе с учетом индексации страховых пенсий с 1 января следующего года.

Обращаем внимание, что данные правила распространяются на выплату страховых пенсий. Социальные пенсии и пенсии по гос обеспечению индексируются независимо от факта работы пенсионера.

Источник: ПФР