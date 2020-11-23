За песни Кобзона получат деньги и споют со звездами жители Новосибирской области

На конкурс принимаются произведения о любви к Родине, малой родине, о семейных отношениях, человеческих ценностях, о школе, дружбе, а также песни, посвященные Великой Отечественной войне.

Новосибирцам предлагают спеть песню Иосифа Кобзона на конкурсе его памяти

Авторы текстов и музыки, исполнители и коллективы из Новосибирской области могут стать участниками Всероссийского заочного конкурса стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь!» памяти Иосифа Кобзона.

Конкурс назван в честь одной из любимых песен легендарного российского исполнителя и проводится пяти основным номинациям: «Автор слов и музыки», «Автор музыки», «Поэт», «Исполнитель», «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив». Особенностью заочного конкурса в этом году являются две специальные номинации: «Молодежная мастерская» (для авторов и исполнителей в возрасте от 18 до 35 лет), «На лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона» (принимаются произведения от исполнителей, музыкальных групп, ансамблей или дуэтов). Победители конкурса получат дипломы и денежные призы, а также возможность выйти на главную сцену фестиваля «Гринландия» на заключительном гала-концерте с участием звезд российской эстрады и лучших исполнителей авторской песни.

На конкурс принимаются произведения, отвечающие теме конкурса – о любви к Родине, малой родине, о семейных отношениях, человеческих ценностях, о школе, дружбе, а также песни, посвященные Великой Отечественной войне. В этом году заочный конкурс будет проходить в два этапа. В нем могут принять участие авторы слов и музыки, исполнители и творческие коллективы. Первый этап уже стартовал и продлится до 30 апреля 2021 года. По его итогам жюри, сопредседателями которого станут автор-исполнитель Сергей Трофимов (Трофим) и поэт-песенник Александр Шаганов, определит дипломантов конкурса. На втором этапе будут определены лауреаты конкурса, а обладателя звания «Народный победитель» выберут участники интернет-голосования. Окончательные итоги конкурса станут известны 31 мая 2021 года.

Конкурс проводится в рамках XXIX Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия 2021» имени Иосифа Кобзона. Организатором является Некоммерческий Фонд поддержки патриотических, социальных, экономических и культурных программ «Патриотическое движение «Гринландия».

Цели и задачи конкурса – создание условий для творческого взаимодействия и обмена опытом творческих коллективов, авторов и исполнителей; укрепление творческих связей представителей регионов Российской Федерации и соотечественников, живущих за рубежом; выявление и поддержка в профессиональном становлении талантливых авторов, композиторов, поэтов и исполнителей; формирование и укрепление патриотического отношения к своей Родине, семейным ценностям у подрастающего поколения.