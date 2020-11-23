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Выдавать авансы подрядчикам разрешили из-за коронавируса в Новосибирской области

18:41 23.11.2020 Фото: Nso.ru
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Действие данных изменений распространяется на период с 11 мая в отношении договоров (госконтрактов), заключенных в 2020 году.

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Правительством региона одобрены дополнительные меры господдержки подрядных организаций

Правительством Новосибирской области поддержан проект изменений в закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Предложенные изменения направлены на оказание мер государственной поддержки подрядных организаций региона в экономически сложный период текущего года.

Вопрос о проекте закона Новосибирской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» рассмотрен 23 ноября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников.

С основным докладом выступил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Предложенные изменения позволяют создать специальные условиях для авансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов государственной собственности до 50 процентов цены договора (госконтракта). Действие данных изменений распространяется на период с 11.05.2020 года в отношении договоров (госконтрактов), заключенных в 2020 году.

Аналогичные условия авансирования в 2020 году установлены правительством РФ в постановлении № 630 от 30.04.2020, вступившем в силу с 11.05.2020 года.

Правительство Новосибирской области обратилось к региональному парламенту о возможности рассмотрения представленного проекта закона на ближайшей сессии Законодательного Собрания региона.

аванс госконтракт коронавирус меры господдержки подрядчик Андрей Травников Виталий Голубенко
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