Выдавать авансы подрядчикам разрешили из-за коронавируса в Новосибирской области

Действие данных изменений распространяется на период с 11 мая в отношении договоров (госконтрактов), заключенных в 2020 году.

Правительством региона одобрены дополнительные меры господдержки подрядных организаций

Правительством Новосибирской области поддержан проект изменений в закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Предложенные изменения направлены на оказание мер государственной поддержки подрядных организаций региона в экономически сложный период текущего года.

Вопрос о проекте закона Новосибирской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» рассмотрен 23 ноября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников.

С основным докладом выступил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Предложенные изменения позволяют создать специальные условиях для авансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов государственной собственности до 50 процентов цены договора (госконтракта). Действие данных изменений распространяется на период с 11.05.2020 года в отношении договоров (госконтрактов), заключенных в 2020 году.

Аналогичные условия авансирования в 2020 году установлены правительством РФ в постановлении № 630 от 30.04.2020, вступившем в силу с 11.05.2020 года.

Правительство Новосибирской области обратилось к региональному парламенту о возможности рассмотрения представленного проекта закона на ближайшей сессии Законодательного Собрания региона.