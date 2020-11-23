Дело против Google из-за запрещенных сайтов с порно и суицидом возбудил Роскомнадзор

По данным ведомства, Google не удаляет из поисковой выдачи в среднем до 30% "опасного" контента.

Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за запрещенных сайтов

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC. "Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Роскомнадзор выявил в поисковой выдаче Google сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым в России ограничен (в том числе сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом). По сообщению ведомства, компания Google LLC не представила возражений по факту неудаления из поисковой выдачи данных сайтов, поэтому Роскомнадзор возбудил против нее административное производство за повторное правонарушение.

По данным ведомства, Google не удаляет из поисковой выдачи в среднем до 30% "опасного" контента.