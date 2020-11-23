23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Дело против Google из-за запрещенных сайтов с порно и суицидом возбудил Роскомнадзор

22:35 23.11.2020 Фото: pixabay.com
1 0

По данным ведомства, Google не удаляет из поисковой выдачи в среднем до 30% "опасного" контента.

% name% title
Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за запрещенных сайтов

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC. "Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Роскомнадзор выявил в поисковой выдаче Google сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым в России ограничен (в том числе сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом). По сообщению ведомства, компания Google LLC не представила возражений по факту неудаления из поисковой выдачи данных сайтов, поэтому Роскомнадзор возбудил против нее административное производство за повторное правонарушение.

По данным ведомства, Google не удаляет из поисковой выдачи в среднем до 30% "опасного" контента.

Google доступ порно правонарушение сайты суицид экстремист
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас интересуют запрещенные сайты?

Александр Привалов, 23 ноября 2020 22:57
нужно учиться надёжно блокировать провинившиеся сайты с возможностью восстановления после уплаты штрафа.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 вопросов, о которых женщины стесняются спросить даже у доктора
23:20 23-11-2020
5 вопросов, о которых женщины стесняются спросить даже у доктора
Точный гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
22:50 23-11-2020
Точный гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Журналиста обвинили в педофилии и посадили на 14,5 лет за изнасилование малолетней
22:47 23-11-2020
Журналиста обвинили в педофилии и посадили на 14,5 лет за изнасилование малолетней
Дело против Google из-за запрещенных сайтов с порно и суицидом возбудил Роскомнадзор 1
22:35 23-11-2020
Дело против Google из-за запрещенных сайтов с порно и суицидом возбудил Роскомнадзор
Венера в Скорпионе с 21 ноября по 15 декабря 2020 года: Как не наделать ошибок, рассказали астрологи
22:20 23-11-2020
Венера в Скорпионе с 21 ноября по 15 декабря 2020 года: Как не наделать ошибок, рассказали астрологи
Крик души о муках дистанционки многодетной матери поддержали родители по всей России. Смотрите видео 1
22:15 23-11-2020
Крик души о муках дистанционки многодетной матери поддержали родители по всей России. Смотрите видео
Назвала регионы с ужасающим ростом заразившихся COVID-19 Анна Попова 2
21:56 23-11-2020
Назвала регионы с ужасающим ростом заразившихся COVID-19 Анна Попова
Сниться сон: Кому снятся вещие сны и как понять знаки свыше
21:50 23-11-2020
Сниться сон: Кому снятся вещие сны и как понять знаки свыше
БердскКакое общественное место из 6 благоустроят в Бердске: власть предлагает народу выбрать. Список территорий
21:25 23-11-2020
Какое общественное место из 6 благоустроят в Бердске: власть предлагает народу выбрать. Список территорий
Грешно ли читать молитвы на смартфоне, отвечает священник
21:20 23-11-2020
Грешно ли читать молитвы на смартфоне, отвечает священник