Замечательные поздравления с Днем моржа 24 ноября 2020 года в России

День моржа отмечают с 2008 года. Появился он в России. Праздник призван сохранить популяцию моржей, многие из которых записаны в Красную книгу.

Праздник призван сохранить популяцию моржей, многие из которых записаны в Красную книгу

24 ноября 2020 года - Поздравления с Днем моржа в России.

День моржа отмечают с 2008 года. Появился он в России. Праздник призван сохранить популяцию моржей, многие из которых записаны в Красную книгу. 24 ноября - не случайная дата. В конце осени ластоногие уходят зимовать в Берингов пролив с арктического побережья Чукотского моря. Многие моржи гибнут во время перемещения на зимовку. В этот период они уязвимы и нуждаются в защите. Количество млекопитающих ежегодно уменьшается. Это связано с глобальным потеплением и вмешательством человека в их жизнь. Браконьеры убивают животных, освоение углеводородных запасов морского шельфа угрожает их безопасности.

Поздравляем с днем моржа в России - 24 ноября.

***

Выдержке твоей, закалке может завидовать любой.

Ты не просто смельчак, ты – морж, супер герой!

Не боишься ты ни холода, ни снега, ни даже града,

А за такое ждет тебя в жизни большая награда:

Крепкое здоровье, и болезни испугавшись, убегут,

Твой дух окрепнет, станет просто боевым,

Удача, радость, счастье в дом скорей придут,



Ты навсегда оставайся сильным и крепким таким!

***

На пороге стоит белая красавица зима,

Но таким как ты, совсем нипочем холода,

Ты в любую погоду, снег ли стоит иль мороз,

Погрузиться в прорубь можешь по самый нос.

Зачем тебе такое? Кто-то смело спросит.

Совсем не понимая, что тебе это радость приносит,



Здоровье, уверенность и сильный, мощный дух.Желаю, что бы твой запал никогда не потух!

***

Моржи – вы такие сильные и смелые ребята,

И крепкое здоровье – это ваша лучшая награда,

Все девчонки вами очень восхищаться,

А самые отважные, конечно с вами встречаются.

Я сегодня с праздником хочу поздравить вас,



Пожелать, чтоб дух ваш никогда не угас,Чтоб зима была красивой, снежной и морозной,Но для вас, чтоб оставалась ласковой, не грозной.

***

Ах, какие молодцы, не боитесь холода,

Вы ребята смелые, отважные «моржи».

Для грусти никогда у вас нет повода,

Зимние деньки для вас очень хороши.



Я желаю в этот праздник новых вам побед,Чтоб ваш сильный друг превратился в сталь,Чтобы жизнь вас оградила от несчастий, бед,Чтобы перед вами открывалась красочная даль.

***

Как же я завидую вашей выдержке и смелости,

Прыгаете в прорубь вы без всяких колебаний.

Вы достигли в жизни давно душевной зрелости,



Нет для вас теперь сомнений и скитаний.Сегодня праздник светлый лишь для вас,Желаю вам здоровья, чтоб дух ваш не погас,Желаю вдохновений и удовольствий от всего,Я всегда прихожу в восхищение от зрелища сего.

***

Твердый лед покрыл все наши реки,

Но для тебя это совершенно не беда,



Не боишься заморозить руки, ноги, щеки,Не зря ты проживаешь свои бесценные года.Прорубь стала для тебя открытием большим,Ты примером был всем мальчишкам нашим.Будь здоров, и счастлив, будь всегда,Пусть яркими и светлыми будут твои года.

***

Что тебе метель и вьюга, что тебе мороз,



Прыгаешь без страха в прорубь, не жалея нос.Закаляешься ты с детства, что не говори,Но такой образ жизни укрепляет и внутри.Ты смелый, мужественный, сильный, ты герой,Каждая девушка станет счастливой рядышком с тобой.Я тебе желаю в жизни цели не терять,И в честь праздника такого, дай тебя обнять!

Источник: pozdravkin.com