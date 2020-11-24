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Подготовим вашу лоджию или балкон к холодам - качественное остекление от компании "Магистраль"

08:28 24.11.2020 Фото: Компания "Магистраль"
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Лоджия или балкон от компании "Магистраль" - и теперь вам не страшны злые вьюги, метели и холода!

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Пластиковые окна устанавливают на десятилетия, поэтому делая выбор фирмы нужно быть уверенным, в качестве продукции

"Магистраль" - производим качественное утепление балконов и лоджий!

Наша фирма занимается монтажными работами уже долгое время, мы утеплили огромное количество балконов и лождий. Нас советуют друзьям и знакомым, потому что на собственном опыте проверили качество нашей продукции.

Вся продукция производится на современных автоматических производственных линиях, что обеспечивает высокое качество конструкций. Выбирая пластиковые окна и остекление в "Магистрали" - вы выбираете долгий срок службы и отличное качество!

Лоджия или балкон от компании "Магистраль" - и теперь вам не страшны злые вьюги, метели и холода!

Наш адрес: г. Бердск, ул.Ленина 89/15 офис 502 (ТД «ВЕГА»). Звоните по номеру: 2-97-09 или 8-913-488- 50-66​

Истончик: Раздел Компании "Магистраль" на сайте Весь Бердск

Компания "Магистраль"
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