Психолог и психиатр, как понять к кому идти

Профессия психолога не подразумевает медицинского образования. Он работает со здоровыми людьми, которые пришли к нему с какими-то жизненными проблемами или с желанием узнать себя, и не имеет права выписывать медикаменты.

Консультация у психолога может помочь разобраться с тем, какой специалист нужен человеку

22 ноября отмечался День психолога. К таким специалистам обращаются люди, которые пытаются разобраться в себе, найти мотивацию в жизни, ищут помощи в любовных делах. Но иногда психологических консультаций недостаточно, и требуется медикаментозное лечение – тогда вмешаться в процесс придется уже психиатру.

Корреспондент пообщалась с психологом Ольгой Веселовой, чтобы выяснить, в каких ситуациях нужен психолог, а в каких – психиатр, и как не ошибиться в выборе специалиста.

Сложности выбора

По словам Ольги Веселовой, профессия психолога не подразумевает медицинского образования. Он работает со здоровыми людьми, которые пришли к нему с какими-то жизненными проблемами или с желанием узнать себя, и не имеет права выписывать медикаменты.

Психиатр– это прежде всего врач. Он работает с патологиями, нарушениями психики, опасными для человека состояниями. Его задача – с помощью медикаментов вернуть пациента к нормальной жизни, обеспечить ему хорошее самочувствие и помочь адаптироваться в социуме. Есть также психотерапевт – это врач-психиатр, имеющий соответствующую специализацию. Он может выписывать таблетки и заниматься психотерапией.

«В нашей стране пока нет закона о психологической помощи, поэтому разграничить область работы психолога и психотерапевта трудно. Юридически психолог должен иметь психологическое образование и заниматься соответствующими консультациями, а психотерапевт - иметь медицинское образование и заниматься психотерапией. На практике же отличить одно от другого бывает сложно», - рассказывает Ольга.

Консультация – это психологическое просвещение, предполагающее одну-две встречи. На них клиент получает общую информацию о своей проблеме: что с ним происходит, что именно он переживает, с какими особенностями психики это может быть связано. Более глубокое погружение в проблемы клиента и осознание причин того, что с ним происходит, называется психотерапией и предполагает долгосрочную работу.

Консультация у психолога может помочь разобраться с тем, какой специалист нужен человеку. В некоторых случаях терапия оказывается не нужна, например, если речь идет о детях. А иногда стоит миновать психолога и сразу обратиться к специалисту с медицинским образованием – так следует поступать, например, с вопросами секса. Дело в том, что при проблемах в половой сферы необходимо в первую очередь исключить их физиологический характер и только затем работать с психикой.

Психолог не дает готовых советов

К психологу приходят в трёх случаях: если есть неудовлетворённость в жизни, если человек оказывается в повторяющихся ситуациях (например, женщина выбирает для отношений определённый тип мужчин) или если у клиента есть интерес к собственному внутреннему миру, он хочет понять себя и лучше в себе разобраться.

«Необязательно переживать что-то драматическое, чтобы обратиться к психологу. Иногда достаточно того, что вы хотите исследовать свою душу и поговорить о ней, - говорит Ольга Веселова. – Круг проблем, с которыми можно обратиться к психологу, очень большой. Иногда люди приходят на консультацию и даже не могут сформулировать запрос. В этом случае задача специалиста – расспросить клиента о том, что с ним происходит, помочь расслабиться, установить доверительные отношения. А бывает, что к специалисту человека направляют близкие. И это имеет место, потому что со стороны бывает виднее. Например, человек может находиться внутри какой-то ситуации и даже не замечать этого».

Иногда людям нелегко решиться на встречу со специалистом, говорит Ольга Веселова, а иногда это происходит, напротив, слишком просто, потому что человек ожидает, что психолог даст ему какой-то совет.

«Клиент может прийти и спросить: «Что мне делать?». Мы не даём готовых советов, наша задача – научить человека доверять себе, решать вопросы самому, - поясняет Ольга. – Он может быть к этому не готов и тогда уходит от нас с разочарованием. Также нужно понимать, что психотерапия может стать долгим процессом, что у неё есть свои правила, которые нельзя нарушать».

Три условия, на которых строится работа психолога с клиентом: ограниченность во времени, наличие безопасного для клиента и для психолога пространства и оплата услуг по тарифу. В каком режиме будет происходить работа с клиентом, становится понятно уже на первой встрече. Если это психотерапия, человек получает выбор: либо долгосрочно работать со специалистом, либо получить необходимую информацию и попытаться разобраться самому.

Паника, страхи и тревога

С паническими атаками, депрессивными состояниями и тревожными расстройствами люди чаще всего обращаются к психологу, хотя в большинстве случаев необходимо вмешательство психиатра. Ольга Веселова рассказывает, что при таких состояниях психиатр должен сначала провести диагностику, назначить лечение и стабилизировать эмоциональный фон человека. И только потом другой специалист может начать психологическую коррекцию.

В ряде случаев требуется и совместная работа двух этих специалистов. Однако в России редка практика по-настоящему коллективного ведения, когда психиатр и психолог постоянно находятся на связи. Это, как правило, вопрос дисциплины самого пациента.

«Бывает, что клиент утаивает факт того, что наблюдается у психиатра, - рассказывает Ольга. – Конечно, это неправильно, а иногда даже опасно. Оказывая человеку помощь не по своему профилю, психологи могут ему навредить. Например, разные лекарства могут по-разному влиять на психику. Или человеку необходимы сначала лекарства, а только потом психотерапия. Это нужно обязательно учитывать при работе с клиентом».

Существует ряд тревожных звоночков, по которым можно заподозрить у клиента психические расстройства. Это ярко выраженные вегетативные расстройства - панические атаки, резкие приступы головных болей, сосудистые спазмы, шум в ушах, неадекватная, не соответствующая действительности эмоциональная реакция, несоответствующее условиям поведение, например, человек не снимает одежду в помещении. Поводом для тревоги могут стать спутанность в рассказе о проблеме или провалы в памяти, смешение вымысла и реальности, а также периоды длительной социальной дезадаптации, к примеру, клиент приходит и говорит: «Я много лет не выхожу из дома, потому что боюсь собак, которые живут на улице».

Самыми частыми проблемами психиатрии принято считать паническое расстройство, социальную фобию, невроз навязчивых состояний и генерализованное тревожное расстройство - это страх определённых ситуаций или устойчивая общая тревога. Есть также пограничные состояния – это ещё не выраженная патология, но уже начальный уровень развития психического расстройства.

«Такие состояния могут быть заметны не с первой встречи. Иногда требуется несколько визитов. В случае, если мы замечаем какой-либо тревожный звоночек, мы говорим об этом клиенту, привлекаем к этому его внимание. Многие после такого разговора покидают нас, потому что не желают столкнуться с проблемой лицом к лицу. Печально, ведь в этот момент всё зависит именно от человека. Поэтому наша задача сказать ему об этом так, чтобы он понял важность ситуации, чтобы смог нам поверить. Для этого, конечно, нужны доверительные отношения, которые мы стараемся выстроить», - говорит Ольга.

По словам психолога, многое зависит от того, есть ли у человека критическое отношение к своему состоянию. Ведь если есть, то расстройство даже не нужно выявлять – человек сам говорит, что с ним что-то не так, а иногда даже сам обращается к врачу-психиатру. Если же начать психологические операции с человеком, которому необходима помощь психиатра, это даст ему эмоциональное облегчение, но не решит вопрос. Ольга Веселова сравнивает это с таблеткой от головной боли: симптомы купируются, но источник проблемы остаётся.

Ольга также напоминает, что подбор лекарств – это долгий процесс. Но не стоит бояться побочных эффектов. Во-первых, современные препараты имеют их гораздо меньше. Во-вторых, необходимо понимать, что некоторое время всё-таки придется уделить тому, чтобы адаптироваться к медикаментам. Не стоит бросать приём лекарств, если они вам не подходят: важно вновь пойти к психиатру и попросить скорректировать дозу или выписать другой препарат.

Как выбрать специалиста?

Ольга Веселова советует соблюдать целый ряд действий, которые помогут подобрать хорошего психолога.

Первый шаг – узнать о его образовании. К сожалению, некоторые люди могут называть себя психологами, не имея на это права. У хорошего специалиста информация об образовании будет находиться в открытом доступе. Также Ольга убеждена, что достойный специалист – это человек, который постоянно повышает квалификацию.

«Многие ошибочно не доверяют тому специалисту, который прошёл переподготовку или имеет только магистратуру по психологии, а бакалавриат по другой специальности. По моему мнению, это, напротив, показатель того, что человек подошёл к выбору профессии осознанно, - рассказывает она. – Хуже, если специалист закончил специалитет, и на этом всё. Мир меняется, и это не может проходить мимо. Любому психологу нужно непрерывно совершенствовать навыки».

Второй шаг - посмотреть, какой подход применяет специалист и подходит ли он вам. Можно изучить в интернете информацию о разных подходах, узнать, как будет строиться работа между психологом и клиентом.

Также нужно прислушиваться к личным ощущениям. Первая консультация – это встреча, на которой человек решает, подходит ли ему специалист. Не стоит спешить, бывает, что необходимо несколько встреч, чтобы это понять. Но собственные чувства нельзя игнорировать. И если не нравится голос или манеры, стоит поискать того, с кем будет комфортно. То же касается пола и возраста. Иногда проблема решается простым разговором: к примеру, клиент не готов ответить на откровенный вопрос или ему нужно больше поддержки.

Помимо этого, необходимо обратить внимание на стоимость консультаций. Психолога посещают раз в одну-две недели, и нужно быть готовым оплачивать его услуги. Очень важно место консультации: недопустимы встречи с психологом в машине, в кафе или в квартире. Предпочтительны консультации в кабинете.

То, что совершенно не поможет правильно подобрать психолога, – это отзывы в интернете. Ольга Веселова уверена, что это почти всегда неправильная оценка деятельности специалиста.

«Человек, который публикует отзыв, чаще всего находится в эмоционально нестабильном состоянии. Причём эта нестабильность может быть как отрицательной, так и положительной. Или он вышел от нас недовольным, или в восторге. Это необъективная оценка. Ещё об объективности: даже если два человека приходят к психологу с одной и той же проблемой, это не значит, что они получат от терапии одинаковый результат, - объясняет психолог. – А иногда сами специалисты просят оставить отзывы, и клиент думает: «Если я сейчас откажу, он перестанет меня любить». И он пишет отзыв только потому, что боится потерять расположение своего психолога».

«Помоги себе сам»

Сегодня наблюдается большая доступность материалов по психологии и психиатрии в открытых источниках, и люди хотят помочь себе сами, обойтись без вмешательства специалиста. Это не совсем правильно по ряду причин. Самое страшное – когда человек неверно интерпретирует происходящее с ним, навешивает себе несуществующие на самом деле диагнозы. Это может не только запутать его, но и побудить вести себя иначе или даже принимать неподходящие препараты. Даже если человек поймёт что-то о себе, вспомнит детство, осознает причины происходящего с ним, это будет лишь половина успеха. Чтобы работать с этими проблемами, нужен специалист.

«Сейчас есть очень мало литературы, которую можно назвать действительно стоящей. Она обычно профессиональная, с соответствующей терминологией. А популярная психология – это зачастую далёкие от науки труды. Поэтому доступность такой информации – палка о двух концах. Это здорово, что люди интересуются этим, что они внимательны к себе, но с собственными проблемами лучше идти к специалисту», - уверена Ольга.

Не поспоришь, ведь так делают даже сами психологи – периодически проходят личную терапию. Кстати, если говорить о психических расстройствах, то назначать себе лекарства самостоятельно совершенно недопустимо. В таких вопросах наличие специального медицинского образования – обязательное условие.

Источник: aif.ru