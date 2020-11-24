Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 ноября 2020 в России и мире

• День угощения домовых молоком
• День моржа
• День эволюции (Evolution Day)
• Международный день вина «Карменер» (International Carmenere Day)
• День учителя - Турция
• Женский день - Самоа
• День флага - Таджикистан
• День вашего уникального таланта (Celebrate Your Unique Talent Day) - США
• День революции - Конго
• День сардин (National Sardines Day) - США
• День переворота - Заир
• День завоевания друзей и влияния на людей (Win Friends and Influence People Day) - США
• День мученичества гуру Тегха Бахадура - Индия
• Именины у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Фёдора, Евгения
• Мартынов день (Фёдор Заметуха, Студенец)
Важные даты
1639 – Джереми Хоррокс впервые наблюдает прохождение Венеры по Солнечному диску.
1859 – Чарльз Дарвин публикует свою книгу «Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Первое издание книги расходится за один день.
1861 – официальное учреждение в России Совета министров.
1865 – в США образована тайная террористическая организация расистского толка "Ку-клукс-клан" (фото)
1900 – издан первый номер основанной Лениным нелегальной революционной газеты "Искра" (фото)
1905 – начало Севастопольского восстания моряков во главе с лейтенантом Петром Петровичем Шмидтом.
1910 – открылась Севастопольская офицерская школа авиации.
1927 – официальное открытие Московской оперетты.
1942 – принят приказ народного комиссара просвещения РСФСР об обязательном употреблении буквы Ё в школьном образовании
1956 – Постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.
1961 – Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении применения ядерного оружия.
1969 – США и СССР ратифицируют Договор о нераспространении ядерного оружия.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend