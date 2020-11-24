Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 ноября 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 24 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День сардин отмечается 24 ноября

• День угощения домовых молоком

• День моржа

• День эволюции (Evolution Day)



• День памяти преподобного Феодора Студита• Международный день вина «Карменер» (International Carmenere Day)• День учителя - Турция• Женский день - Самоа• День флага - Таджикистан• День вашего уникального таланта (Celebrate Your Unique Talent Day) - США• День революции - Конго• День сардин (National Sardines Day) - США• День коричневых локонов (Brownielocks Day) - США• День переворота - Заир• День завоевания друзей и влияния на людей (Win Friends and Influence People Day) - США• День мученичества гуру Тегха Бахадура - Индия• Именины у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Фёдора, Евгения• Мартынов день (Фёдор Заметуха, Студенец)

Важные даты

1639 – Джереми Хоррокс впервые наблюдает прохождение Венеры по Солнечному диску.



1801 – английский изобретатель Ричард Тревитик представил изобретенный им первый паровой автомобиль (фото)1859 – Чарльз Дарвин публикует свою книгу «Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Первое издание книги расходится за один день.1861 – официальное учреждение в России Совета министров.1865 – в США образована тайная террористическая организация расистского толка "Ку-клукс-клан" (фото)1900 – издан первый номер основанной Лениным нелегальной революционной газеты "Искра" (фото)1905 – начало Севастопольского восстания моряков во главе с лейтенантом Петром Петровичем Шмидтом.1910 – открылась Севастопольская офицерская школа авиации.1927 – официальное открытие Московской оперетты.1937 – в Ленинграде был совершён расстрел востоковедов.1942 – принят приказ народного комиссара просвещения РСФСР об обязательном употреблении буквы Ё в школьном образовании1956 – Постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.1961 – Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении применения ядерного оружия.1969 – США и СССР ратифицируют Договор о нераспространении ядерного оружия.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend