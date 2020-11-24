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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 ноября 2020 в России и мире

07:40 24.11.2020 Фото: PxHere
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Список праздников России и мира 24 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День сардин отмечается 24 ноября

• День угощения домовых молоком
• День моржа
• День эволюции (Evolution Day)

• День памяти преподобного Феодора Студита
• Международный день вина «Карменер» (International Carmenere Day)
• День учителя - Турция
• Женский день - Самоа
• День флага - Таджикистан
• День вашего уникального таланта (Celebrate Your Unique Talent Day) - США
• День революции - Конго
• День сардин (National Sardines Day) - США
• День коричневых локонов (Brownielocks Day) - США
• День переворота - Заир
• День завоевания друзей и влияния на людей (Win Friends and Influence People Day) - США
• День мученичества гуру Тегха Бахадура - Индия
• Именины у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Фёдора, Евгения
• Мартынов день (Фёдор Заметуха, Студенец)

Важные даты

1639 – Джереми Хоррокс впервые наблюдает прохождение Венеры по Солнечному диску.

1801 – английский изобретатель Ричард Тревитик представил изобретенный им первый паровой автомобиль (фото)
1859 – Чарльз Дарвин публикует свою книгу «Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Первое издание книги расходится за один день.
1861 – официальное учреждение в России Совета министров.
1865 – в США образована тайная террористическая организация расистского толка "Ку-клукс-клан" (фото)
1900 – издан первый номер основанной Лениным нелегальной революционной газеты "Искра" (фото)
1905 – начало Севастопольского восстания моряков во главе с лейтенантом Петром Петровичем Шмидтом.
1910 – открылась Севастопольская офицерская школа авиации.
1927 – официальное открытие Московской оперетты.
1937 – в Ленинграде был совершён расстрел востоковедов.
1942 – принят приказ народного комиссара просвещения РСФСР об обязательном употреблении буквы Ё в школьном образовании
1956 – Постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.
1961 – Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении применения ядерного оружия.
1969 – США и СССР ратифицируют Договор о нераспространении ядерного оружия.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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