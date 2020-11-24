Вернут ли работающим пенсионерам индексацию пенсии в России

В Госдуме считают, что работающие пенсионеры в ежегодной индексации нуждаются также, как и неработающие. Особенно это актуально в период пандемии коронавируса.

Денег у государства на отмену моратория пока нет

Стало известно, будут ли в 2021 году работающим пенсионерам России возвращать индексацию денежных выплат. С просьбой отменить мораторий на индексацию пенсий этим граждан планируют обратиться депутаты парламента к президенту Владимиру Путину.

Правительство о возвращении индексации для работающих пенсионеров

За отмену моратория на индексацию денежных выплат для работающих пенсионеров выступают фракции парламента КПРФ и «Справедливая Россия». Представители партий заявили, что планируют обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть индексацию пенсий.

Как сообщают в партии «Справедливая Россия», в октябре глава государства дал поручение правительству провести работу над этим вопросом. Однако требования Владимира Путина выполнены не были. Именно поэтому депутаты федерального парламента планируют снова обратиться к президенту.

Оперативный ответ правительство пока дать не может. Ранее в Министерстве труда сообщалось, что снова ввести индексацию ЕДВ ведомство не сможет ни в 2020, ни в 2021 году. Связано это с тем, что бюджет на следующий год уже полностью сформирован. Денег у государства на отмену моратория пока нет.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что с просьбой вернуть индексацию к главе государства он обращался 6 октября. По его словам, Владимир Путин полностью поддержал идею депутата.

Депутаты об индексации пенсий для работающих граждан пенсионного возраста

Раскритиковал бездействие правительства в вопросе об отмене моратория на индексацию ЕДВ работающим пенсионерам депутат Михаил Емельянов. Он заявил, что у Госдумы и кабмина мнения на этот вопрос расходятся. По мнению правительства, ежемесячная пенсия является материальной компенсацией отсутствующего заработка. Если человек пенсионного возраста продолжает работать, в увеличении пенсии он не нуждается.

В Госдуме считают, что работающие пенсионеры в ежегодной индексации нуждаются также, как и неработающие. Особенно это актуально в период пандемии коронавируса, когда у многих появились трудности с деньгами. Депутат Михаил Емельянов заявил, что работающие пенсионеры отчисляли средства в Пенсионный фонд на протяжении всей жизни. Они имеют право на повышение ЕДВ так же, как и пенсионеры без официальной работы.

Член «Справедливой России» сообщил, что депутаты парламента будут не только предлагать отменить мораторий, но и настаивать принять соответствующий законопроект.

КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия» об индексации пенсий

За возвращение индексации пенсий для работающих граждан пенсионного возраста также выступили в КПРФ и «Единой России». Депутат Коммунистической партии РФ Владимир Кашин ранее заявлял, что работающие пенсионеры имеют такой статус вынужденно. Отказаться от работы они не могут потому, что прожить на одну пенсию невозможно.

По мнению представителей КПРФ, справедливо было бы отменить мораторий и потому, что пенсионный возраст будет повышен на 5 лет. Владимир Кашин напомнил, что правительство выступает против индексации ЕДВ работающим пенсионерам. В частности глава Министерства финансов Антон Силуанов заявлял, что отмена моратория является нецелесообразным решением.

Член партии ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что в нижней палате Госдумы есть уже 3 законопроекта о возврате индексации денежных выплат работающим пенсионерам. Он заявил, что не принимаются они из-за позиции правительства.

За отмену моратория выступила и крупнейшая фракция парламента «Единая Россия». Свой законопроект они внесли в октябре.

Источник: 1rre.ru