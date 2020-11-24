Новое в ПДД для автолюбителей с 1 января 2021 года

Каждый автовладелец должен быть готов к этим переменам.

Исключен запрет на перевозку детей старыми автобусами (старше 10 лет)

Владельцев автомобилей в России с 1 января 2021 года ожидают многочисленные изменения. Они коснутся правил дорожного движения, порядка оформления некоторых документов, прохождения медкомиссии, технического осмотра и многого другого. Каждый автовладелец должен быть готов к этим переменам.

Какие изменения в ПДД ожидают автовладельцев в новом году

Путевые листы будут оформляться в соответствии с новыми требованиями: обязательным станет указание сведений о перевозке, фиксация марки и модели прицепа и полуприцепа для всех видов транспорта, отметки о медосмотрах водителей перед и после рейса, даты и времени выхода машины в рейс, отметки о разрешении выхода транспорта в дорогу. Изменились правила перевозки детей автобусами. Исключен запрет на перевозку детей старыми автобусами (старше 10 лет). Утверждены новые требования к заправкам, мотелям, кемпингам и другим дорожным объектам. Автомобили и автоприспособления для инвалидов освобождаются от уплаты НДС при ввозе в Россию. Изменяется режим труда и отдыха водителей: непрерывное нахождение в пути ограничивается 9 часами.

Новые требования к медицинской справке для водителей

После многочисленных обсуждений и переносов сроков ввода новых требований к медицинской справке, планируется к принятию такое решение: анализы на наличие наркотических веществ и их метаболитов будут сдавать не все водители, а те, кто вызвал подозрение врачей. Кроме этого, дорогие исследования заменяются на стандартные.

В случае подписания приказа главой Минздрава РФ, это правило вступит в силу с 1 января 2021 года

Прочие изменения, которые ожидают водителей с 1 января 2021 года

Некоторые из нижеперечисленных изменений находятся в стадии принятия, основная часть – уже утверждена:

Повышаются тарифы за перегруз транспорта. «Гаражная амнистия» находится в стадии законопроекта – рассматривается упрощенная процедура легализации построенных гаражей. Покупка «красивых номеров» будет проходить онлайн, через портал Госуслуг. Новые штрафы за недолив топлива – находятся на стадии обсуждения. Уведомления о транспортном налоге будут рассылаться в электронном виде. Бумажные носители предусмотрены для отдельных категорий автовладельцев. Владельцам автомобилей дано право самостоятельно комплектовать аптечку необходимыми лекарствами. Обязательным остается набор дезинфицирующих материалов.

Готовится к принятия новый КоАП, в котором также есть статьи, интересные для автовладельцев.

Источник: 1rre.ru