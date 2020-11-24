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Новое в ПДД для автолюбителей с 1 января 2021 года

17:50 24.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Каждый автовладелец должен быть готов к этим переменам.

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Исключен запрет на перевозку детей старыми автобусами (старше 10 лет)

Владельцев автомобилей в России с 1 января 2021 года ожидают многочисленные изменения. Они коснутся правил дорожного движения, порядка оформления некоторых документов, прохождения медкомиссии, технического осмотра и многого другого. Каждый автовладелец должен быть готов к этим переменам.

Какие изменения в ПДД ожидают автовладельцев в новом году

  1. Путевые листы будут оформляться в соответствии с новыми требованиями: обязательным станет указание сведений о перевозке, фиксация марки и модели прицепа и полуприцепа для всех видов транспорта, отметки о медосмотрах водителей перед и после рейса, даты и времени выхода машины в рейс, отметки о разрешении выхода транспорта в дорогу.
  2. Изменились правила перевозки детей автобусами. Исключен запрет на перевозку детей старыми автобусами (старше 10 лет).
  3. Утверждены новые требования к заправкам, мотелям, кемпингам и другим дорожным объектам.
  4. Автомобили и автоприспособления для инвалидов освобождаются от уплаты НДС при ввозе в Россию.
  5. Изменяется режим труда и отдыха водителей: непрерывное нахождение в пути ограничивается 9 часами.

Новые требования к медицинской справке для водителей

После многочисленных обсуждений и переносов сроков ввода новых требований к медицинской справке, планируется к принятию такое решение: анализы на наличие наркотических веществ и их метаболитов будут сдавать не все водители, а те, кто вызвал подозрение врачей. Кроме этого, дорогие исследования заменяются на стандартные.

В случае подписания приказа главой Минздрава РФ, это правило вступит в силу с 1 января 2021 года

Прочие изменения, которые ожидают водителей с 1 января 2021 года

Некоторые из нижеперечисленных изменений находятся в стадии принятия, основная часть – уже утверждена:

  1. Повышаются тарифы за перегруз транспорта.
  2. «Гаражная амнистия» находится в стадии законопроекта – рассматривается упрощенная процедура легализации построенных гаражей.
  3. Покупка «красивых номеров» будет проходить онлайн, через портал Госуслуг.
  4. Новые штрафы за недолив топлива – находятся на стадии обсуждения.
  5. Уведомления о транспортном налоге будут рассылаться в электронном виде. Бумажные носители предусмотрены для отдельных категорий автовладельцев.
  6. Владельцам автомобилей дано право самостоятельно комплектовать аптечку необходимыми лекарствами. Обязательным остается набор дезинфицирующих материалов.

Готовится к принятия новый КоАП, в котором также есть статьи, интересные для автовладельцев.

Источник: 1rre.ru

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