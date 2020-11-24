Какой будет погода в Бердске 24 ноября: Готовит ли сюрпризы?

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -15, -20°С, при облачности -8, -13°С, днем: -6, -11°С.
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На дорогах местами гололедица.
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От редакции
Удачного дня!
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