24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Война со старостью: Первый человек, который проживет 1000 лет, уже родился

12:30 24.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Кроме продолжительности жизни, наука сможет улучшить и ее качество, что тоже весьма немаловажно.

% name% title
Британский врач заявил о рождении первого человека, который проживет 1000 лет

Британский врач Обри де Грей, который является соучредителем исследовательского фонда SENS, заявил, что первый человек, который сможет прожить тысячу лет, уже родился. Доктор уверен, что уже в обозримой перспективе появятся средства и технологии, которые полностью избавят человечество от биологического старения и его последствий.

Мир, в котором нет возрастных болезней и старения, не так уж фантастичен, как кажется на первый взгляд — считает Обри де Грей. Первый человек, который доживет до 1000 лет, уже родился — уверен медик.

"Многие люди слишком сильно переживают из-за глобального потепления или загрязнения природы, забывая о том, что человеческий век очень ограничен, поэтому на самом деле вряд ли кто-то из них доживет до катастрофических проявлений изменения климата. Более реальная проблема — старость, которая настигнет каждого из нас. Но современная наука даст нам победу над старостью", — сказал доктор.

В ближайшие десятки лет, как отметил Обри де Грей, наука найдет способ преодолеть болезни, вызванные возрастными изменениями. Соответственно, некоторые из уже родившихся детей смогут жить сотни или даже тысячи лет — и это, как уверен доктор и визионер, еще не предел. Кроме продолжительности жизни, наука сможет улучшить и ее качество, что тоже весьма немаловажно.

Источник: planet-today.ru

бессмертие вечная жизнь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это возможно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что подарить женщине на годовщину
12:50 24-11-2020
Что подарить женщине на годовщину
БердскРазвезет продуктовые наборы 5 обедневшим из-за COVID-19 жителям Бердска волонтер Вадим Назимов в ноябре 2020
12:46 24-11-2020
Развезет продуктовые наборы 5 обедневшим из-за COVID-19 жителям Бердска волонтер Вадим Назимов в ноябре 2020
Налоговый казус: Когда ваше авто могут признать роскошью и как это оспорить
12:45 24-11-2020
Налоговый казус: Когда ваше авто могут признать роскошью и как это оспорить
"Изувечен в драке": появились подробности инцидента с Прилучным
12:42 24-11-2020
Вилкой в шею, в грудь ножом: заколола до смерти своего любимого пьяная жительница Новосибирской области
12:41 24-11-2020
Вилкой в шею, в грудь ножом: заколола до смерти своего любимого пьяная жительница Новосибирской области
БердскЗаподозрили стройку исправцентра для зэков на заброшенном кирзаводе жители Бердска. Имеет ли он отношение к бизнесмену Голубеву, ответил застройщик
12:33 24-11-2020
Заподозрили стройку исправцентра для зэков на заброшенном кирзаводе жители Бердска. Имеет ли он отношение к бизнесмену Голубеву, ответил застройщик
Война со старостью: Первый человек, который проживет 1000 лет, уже родился
12:30 24-11-2020
Война со старостью: Первый человек, который проживет 1000 лет, уже родился
Мутабельные Знаки Зодиака: Что такое мутабельность и какие это знаки
12:20 24-11-2020
Мутабельные Знаки Зодиака: Что такое мутабельность и какие это знаки
Почему нужно отказаться от смартфона с большим экраном, рассказал эксперт
12:15 24-11-2020
Почему нужно отказаться от смартфона с большим экраном, рассказал эксперт
Внимание, розыск! Пропала худощавая брюнетка Ольга Маякова в Новосибирске
12:14 24-11-2020
Внимание, розыск! Пропала худощавая брюнетка Ольга Маякова в Новосибирске