Война со старостью: Первый человек, который проживет 1000 лет, уже родился

Британский врач Обри де Грей, который является соучредителем исследовательского фонда SENS, заявил, что первый человек, который сможет прожить тысячу лет, уже родился. Доктор уверен, что уже в обозримой перспективе появятся средства и технологии, которые полностью избавят человечество от биологического старения и его последствий.
Мир, в котором нет возрастных болезней и старения, не так уж фантастичен, как кажется на первый взгляд — считает Обри де Грей. Первый человек, который доживет до 1000 лет, уже родился — уверен медик.
"Многие люди слишком сильно переживают из-за глобального потепления или загрязнения природы, забывая о том, что человеческий век очень ограничен, поэтому на самом деле вряд ли кто-то из них доживет до катастрофических проявлений изменения климата. Более реальная проблема — старость, которая настигнет каждого из нас. Но современная наука даст нам победу над старостью", — сказал доктор.
В ближайшие десятки лет, как отметил Обри де Грей, наука найдет способ преодолеть болезни, вызванные возрастными изменениями. Соответственно, некоторые из уже родившихся детей смогут жить сотни или даже тысячи лет — и это, как уверен доктор и визионер, еще не предел. Кроме продолжительности жизни, наука сможет улучшить и ее качество, что тоже весьма немаловажно.
Источник: planet-today.ru