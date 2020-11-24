4 места и миллион рублей: анонсировали бюджетный электрический кроссовер «Кама-1»

В России разработали первый серийный электромобиль

В России разработан первый полноценный электромобиль, готовый к серийному производству. Это компактный городской смарт-кроссовер экономкласса, способный проезжать более 250 км без подзарядки, разгоняться до 150 км/ч и выдерживать мороз до минус 50 градусов. Авто рассчитано на четырех пассажиров, а его цена составит около миллиона рублей при планируемом объеме продаж порядка 20 тыс. машин в год. Российские эксперты отмечают, что для подобных электромобилей понадобится построить дополнительную сеть зарядных станций.

Электрокроссовер

Электромобиль, который готов для массового серийного производства и может быть доступен обычному покупателю уже в 2021 году, спроектировали в центре компетенций «Новые производственные технологии» Национальной технологической инициативы (НТИ).

— Индустриальным партнером центра компетенций НТИ СПбПУ выступил КамАЗ, — сообщил ректор университета академик РАН Андрей Рудской. — В результате реализации проекта разработан первый российский электромобиль — компактный кроссовер «Кама-1».

О подробностях реализации проекта и особенностях электромобиля «Известиям» рассказал заместитель руководителя центра НТИ СПбПУ, главный конструктор инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Олег Клявин.

— Мы разработали полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 м, шириной 1,7 м. В машине предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек, — рассказал эксперт. — «Кама-1» ориентирована на массовый рынок — от индивидуальных потребителей до каршеринговых сервисов и служб доставки. В автомобиле могут быть установлены различные аккумуляторные батареи. В базовой комплектации поставлена батарея на 33 кВт · ч, которая на полном заряде в режиме езды на трассе позволит преодолеть до 300 км.

В повседневном городском режиме, требующем постоянных торможений и разгонов, затрат энергии на обогрев и охлаждение, запас хода составит около 250 км, добавил эксперт.

Главное — заправка

Зарядка на 70–80% займет около 20 минут — именно так рекомендуют делать инженеры. Эксплуатировать машину можно будет при температуре до минус 50 градусов, однако оптимальным условием гарантированного запуска двигателя установлена температура не ниже минус 15 градусов.

— На данный момент на российском рынке практически нет полноценных электромобилей, за исключением очень дорогих вроде Jaguar, — отметил руководитель пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев. — «Теслу» купить невозможно (в России официального представительства бренда нет. — «Известия» ). У бюджетных вариантов, например Nissan, небольшой запас хода. Вообще проблема с авто на электродвигателях упирается в климат (разница температур губительно влияет на батарею) и отсутствие инфраструктуры для зарядки. Даже в Москве не так легко сейчас найти специальную станцию, где пополнить запас батареи можно за 20 минут. Зарядка же от обычной сети 220В займет несколько часов. Поэтому, если на дорогах появятся тысячи электромобилей, придется очень быстро строить эти самые специальные станции.

Важная отличительная черта «Кама-1» от других электромобилей заключается в том, что, несмотря на свои компактные размеры, это, по сути, кроссовер, отметил руководитель центра компетенций НТИ и инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ Алексей Боровков. По его словам, у электромобиля достаточно высокий клиренс, короткие передние и задние свесы — на уровне среднестатистического паркетника. Кстати, по скоростным характеристикам этот электромобиль не уступает бензиновому: до 60 км/ч электромобиль разгоняется всего за три секунды, а его максимальная скорость составит 150 км/ч.



— У нас уже накоплен большой опыт в создании как универсальной платформы электротранспорта, так и платформы по разработке цифровых двойников, — пояснил Алексей Боровков. — Это, а также опыт и компетенции наших инженеров и предопределили успешное завершение проекта.

Миллион минус 25%

«Кама-1» в базовой комплектации будет стоить 1 млн рублей при целевом объеме продаж порядка 20 тыс. машин в год. Однако в июле правительство объявило о 25-процентной скидке при покупке электромобилей российского производства. Они попали в обновленные госпрограммы льготного автокредитования, которые были запущены летом. Поэтому из миллиона можно смело вычесть 25%. Ранее такой программой было воспользоваться невозможно, так как подобные авто в нашей стране не производили.

Заплатив дополнительно около 100–200 тыс. рублей, владелец получит машину, укомплектованную интеллектуальной системой помощи водителю. Смарт-кроссовер будет способен контролировать скорость и полосу движения, отслеживать расстояние до ближайших автомобилей, самостоятельно парковаться и выезжать с парковки.

Интерьер и экстерьер электромобиля с дополнительным функционалом не будет отличаться от вида базовой комплектации. С учетом ориентации электромобиля на рынок каршеринга и в связи с новыми вызовами пандемии COVID-19 оформление салона всех модификаций предполагает использование экокожи, допускающей частое мытье салона.

Для каршеринга

В каршеринговых сетях электромобили набирают всё большую популярность. В пресс-службе «Яндекс.Драйва» «Известиям» сообщили, что у них сейчас в эксплуатации 30 электромобилей.

— Популярность и доступность электромобилей зависят прежде всего от развития инфраструктуры, — пояснили в «Яндекс.Драйве». — Речь идет об организации большого количества общедоступных зарядных станций, парковочных мест, приоритета в движении по дорогам города, помощи в ремонте и обслуживании и так далее. Мы видим, что популярность электромобилей во всем мире растет, и надеемся, что скоро они станут более доступными и в России.



Что касается «происхождения» автомобиля, как отметили в пресс-службе НТИ, в «Кама-1» частично использовались уже имевшиеся на мировом рынке комплектующие ведущих европейских и азиатских автопроизводителей. Однако подавляющее большинство деталей нового электромобиля отечественные. Также в пресс-службе добавили, что центр компетенций НТИ СПбПУ планирует совместно с российскими высокотехнологичными компаниями продолжить разработку компонентов электротранспорта, таких, например, как батареи и электродвигатели. Кроме того, их можно будет безопасно утилизировать и перерабатывать, давая им «вторую жизнь».

Все испытания опытного образца будут завершены в начале декабря. Электромобиль «Кама-1» впервые будет представлен 10–11 декабря в Москве, на площадке VII ежегодной национальной выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2020. Планируется, что в рамках форума состоится торжественная передача руководством СПбПУ предсерийного образца электромобиля «Кама-1» индустриальному партнеру проекта — ПАО «КамАЗ».

Источник: Известия