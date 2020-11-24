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Ответят на вопросы жителей Бердска депутаты Зоя Родина и Валерий Бадьин с 1 по 10 декабря 2020. Горячие телефоны

13:00 24.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В связи с ограничительными мерами, действующими на территории Новосибирской области и г. Бердска, приемы проводятся в дистанционном формате в режиме «горячая линия».

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Личный прием граждан проводят депутаты

1 декабря 2020 года Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отмечает свой день рождения – 19 лет, в рамках которого местное отделение Партии традиционно проводит Прием граждан с 01 по 10 декабря 2020 года.

В связи с ограничительными мерами, действующими на территории Новосибирской области и г. Бердска, приемы проводятся в дистанционном формате в режиме «горячая линия».

Личный прием граждан проводят депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, депутаты Совета депутатов г. Бердска, высшие должностные лица муниципального образования г. Бердска – члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

01.12.2020 вторник 10.00 – 12.00 Уварова Светлана Геннадьевна Избирательный округ № 13 31904 31711

12.00 – 14.00 Захаров Владимир Юрьевич Избирательный округ № 21 31904 31711

14.00 – 16.00 Теличко Жанна Влдимировна Избирательный округ № 16 31904 31711

16.00 – 18.00 Праксин Алексей Евгеньевич Избирательный округ № 12 31904 31711

02.12.2020

среда 10.00 – 12.00 Голубев Владимир Алексеевич Избирательный округ № 29 31904 31711

12.00 – 14.00 Чебаненко Олег Юрьевич Избирательный округ № 18 31904 31711

12.00 – 14.00 Тузова Жанна Леонидовна, директор МКУ «Управление образования и молодежной политики» г. Бердска 31063

14.00 – 16.00 Ковальский Андрей Геннадьевич Избирательный округ № 4 31904 31711

16.00 – 18.00 Онищенко Сергей Александрович Избирательный округ № 8 31904 31711

17.00-19.00 Захаров Владимир Николаевич, 31044

депутат личный прием предвыборная кампания
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Аноним, 24 ноября 2020 13:09
А где в статье про Родину и Бадьина? Где горячие телефоны?
Аноним, 24 ноября 2020 13:20
НВР:
Что толку от их дежурных пустых отписок? Мне лично не тепло не холодно от того, что они уже много лет у власти! Они сами для себя ,а народ сам по себе и пересекаемся мы с ними только перед выборами когда они нам обещают рай земной и золотые горы, потом они меня просто в упор не замечают...
Аноним, 24 ноября 2020 13:34
НВР:
К этим депутатам нет, бессмысленно...
Истмат, 24 ноября 2020 13:38
Очень показательно.
Их даже спрашивать здесь ни о чём не хотят - настолько они неприятны людям.

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