"Позорище": раскритиковал наставников "Голоса" после скандала Садальский

"Позорище": Садальский раскритиковал наставников "Голоса" после скандала

Актер Станислав Садальский жестко раскритиковал в инстаграме наставников шоу "Голос" из-за очередного эпизода конкурса с участием дочери ведущего телеканала Романа Будникова.

Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. В пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждается, выступали с ложными обвинениями в адрес шоу. Позднее Садальский заявил, что Первый канал подал на него в суд за клевету.

В этапе "Поединки" Будникова совместно с Максимом Коковиным исполнили песню "Весна" группы "5’Nizza". Наставники по-разному оценили выступление певцов. Полина Гагарина сказала, что Коковину "было непросто успевать за Александрой". Валерий Сюткин заявил, что "голос Александры отозвался в его сердце звонче", но положительно отметил и исполнение Коковина. Сергей Шнуров раскритиковал наставника дуэта Басту за выбор песни и самих конкурсантов за ее исполнение. Баста, в свою очередь, решил, что именно Будникова продолжит участие в шоу.



"Как же это было предсказуемо! Мало того что слили Максима, так еще и унизили его, сказав, что он был хуже", — возмутился Садальский.

Актер высказал мнение, что Коковин "шикарно спел на слепых прослушиваниях" благодаря своему вокалу, но на этом этапе ему специально дали "безголосую песню", чтобы он "выглядел "бек-вокалом" на фоне Будниковой". Кроме того, Садальский предположил, что Будниковой усилили звук. Артист также раскритиковал членов жюри, положительно оценивших ее выступление.

"Шнуру респект! Сюткин снова на высоте! Вася есть Вася — управляемый. Кстати, Гагариной не стыдно!?" — написал Садальский.

Свою публикацию актер снабдил хештегами "#позорище", "#нистыданисовести", "#судьюнамыло" и "#несправедливость".

Источник: РИА Новости