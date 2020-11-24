24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

"Позорище": раскритиковал наставников "Голоса" после скандала Садальский

13:45 24.11.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Свою публикацию актер снабдил хештегами "#позорище", "#нистыданисовести", "#судьюнамыло" и "#несправедливость".

% name% title
"Позорище": Садальский раскритиковал наставников "Голоса" после скандала

Актер Станислав Садальский жестко раскритиковал в инстаграме наставников шоу "Голос" из-за очередного эпизода конкурса с участием дочери ведущего телеканала Романа Будникова.
Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. В пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждается, выступали с ложными обвинениями в адрес шоу. Позднее Садальский заявил, что Первый канал подал на него в суд за клевету.
В этапе "Поединки" Будникова совместно с Максимом Коковиным исполнили песню "Весна" группы "5’Nizza". Наставники по-разному оценили выступление певцов. Полина Гагарина сказала, что Коковину "было непросто успевать за Александрой". Валерий Сюткин заявил, что "голос Александры отозвался в его сердце звонче", но положительно отметил и исполнение Коковина. Сергей Шнуров раскритиковал наставника дуэта Басту за выбор песни и самих конкурсантов за ее исполнение. Баста, в свою очередь, решил, что именно Будникова продолжит участие в шоу.

"Как же это было предсказуемо! Мало того что слили Максима, так еще и унизили его, сказав, что он был хуже", — возмутился Садальский.

Актер высказал мнение, что Коковин "шикарно спел на слепых прослушиваниях" благодаря своему вокалу, но на этом этапе ему специально дали "безголосую песню", чтобы он "выглядел "бек-вокалом" на фоне Будниковой". Кроме того, Садальский предположил, что Будниковой усилили звук. Артист также раскритиковал членов жюри, положительно оценивших ее выступление.
"Шнуру респект! Сюткин снова на высоте! Вася есть Вася — управляемый. Кстати, Гагариной не стыдно!?" — написал Садальский.

Свою публикацию актер снабдил хештегами "#позорище", "#нистыданисовести", "#судьюнамыло" и "#несправедливость".

Источник: РИА Новости

голос скандал шоу Станислав Садальский Александра Будникова Максим Коковин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны с актером?

Аноним, 24 ноября 2020 14:08
Да , согласна
Странная манера исполнения и Красоты в этом абсолютно нет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заставляла детишек мыть полы и унитазы няня в детсаду
14:45 24-11-2020
Заставляла детишек мыть полы и унитазы няня в детсаду
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
14:43 24-11-2020
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
«Посмотрите, что наш мэр натворил»: транспортная реформа закончилась штурмом мэрии
14:30 24-11-2020
«Посмотрите, что наш мэр натворил»: транспортная реформа закончилась штурмом мэрии
Расформировать Пенсионный фонд предложено в России
14:20 24-11-2020
Расформировать Пенсионный фонд предложено в России
Точный женский гороскоп на 2021 год быка
14:20 24-11-2020
Точный женский гороскоп на 2021 год быка
Отпустить на пенсию за рождение 3-го ребенка попросили в России
14:15 24-11-2020
Отпустить на пенсию за рождение 3-го ребенка попросили в России
Вернут ли работающим пенсионерам индексацию пенсии в России
14:10 24-11-2020
Вернут ли работающим пенсионерам индексацию пенсии в России
«Дед Мороз в маске — это обезличивание»: как будут поздравлять детей во время пандемии?
14:00 24-11-2020
«Дед Мороз в маске — это обезличивание»: как будут поздравлять детей во время пандемии?
Бердск"Не живем, а мучаемся": По 15 ведер фекалий вытаскивает каждый месяц из затопленной квартиры жительница разрушающейся 2-этажки на «фергане» в Бердске Ирина Рябова
13:57 24-11-2020
Низкое давление при коронавирусе: Как повысить и что делать?
13:50 24-11-2020
Низкое давление при коронавирусе: Как повысить и что делать?