"Не живем, а мучаемся": По 15 ведер фекалий вытаскивает каждый месяц из затопленной квартиры жительница разрушающейся 2-этажки на «фергане» в Бердске Ирина Рябова

Дом рушится на глазах. Жильцы не могут дождаться, когда попадут под переселение. Подъезд заселили бомжи, квартиры — мыши. Большими кусками отваливаются стены в жилье. В доме страшно жить. Смотрите фото.

Стена в ванной комнате бердчанки Ольги обрушилась прямо на глазах дочери, после этого девочка боится оставаться дома одна

Находятся на грани выживания жильцы двухэтажки по ул. Комсомольской, 10а, в Бердске. Их дом не сносят, хотя жить в нем невозможно уже давным-давно.

-Мы не живем, а мучаемся. Наш дом один остался, все остальные снесли. У нас и бомжи в подъезде. На входе какие-то вещи и мешки. Я ребенка и провожаю в школу, и встречаю. Раньше в заброшенных домах бомжи отирались, теперь все у нас. Дома страшная сырость и мыши. Просто невозможно. Все стены в плесени. От этого все дети болеют. Тем более сейчас идет страшенная эпидемия. Карантин. Не выйти, ничего. А нас даже не собираются сносить. Заходишь в подъезд, так такое чувство, что я провалюсь. Пол шатается. Стены обвалились. Страшно. Так не живут, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 24 ноября Ирина Рябова.

По словам Ирины, их дом не собираются сносить. Предполагает, что из-за того, что он стоит чуть подальше и не мешает строительству. Бердчанка отметила, что те дома, которые уже снесли, были гораздо лучше их дома. Но там удобное место для строительства. Их же дом стоит и никому не мешает.

-У нас мужиков даже в доме нет. Живут женщины одинокие с детьми и пенсионерки. Постоять за нас некому. Выхожу в подъезд, а там бомж спит. Я не знаю, что делать. Сама 1,5 м ростом. Невозможно так жить. Это выживание. Я живу на 1 этаже. Раз в месяц я вызываю сантехника. Либо меня затопило фекалиями, полная ванна налилась, либо топит на кухне — не могу пользоваться ни раковиной, ни водой. Иногда прихожу с работы, а у меня из раковины вода хлещет. Вот в таких условиях живем. Как отбросы общества.

В дом приходили сотрудники горадминистрации, походили, посмотрели, отметили, что наш дом гораздо хуже тех, которые должны сносить, подчеркнула Ирина Игоревна.

-Всем плевать. Через дорогу строят баню за 27 млн рублей, значит людям надо мыться. А нам в собственную квартиру стыдно зайти. Какой стыдно! Опасно зайти. Мы дышим фекалиями. Я по 15 ведер фекалий в квартире вычерпываю и выливаю на улицу.

Ирина прожила в этом доме всю свою жизнь. Еще когда она училась в 1 классе, их двухэтажку собирались расселять. Сейчас ей уже 43 года и она по-прежнему живет в аварийном доме. Она сначала ждала, когда сын вырастет, может их дом снесут. Сын вырос и живет отдельно. Теперь подрастает дочь.

-Мы что не люди, неужели мы не заслужили жизни в нормальных условиях. И продать квартиры не можем. Какой нормальный человек их купит. У нас даже не снимают квартиры. Несколько квартир стоят пустыми. Нет охотников в них жить.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, выход у жильцов дома №10а по ул. Комсомольской есть. Им необходимо сделать экспертизу. Если дом признают аварийным, его включат в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.

-Собственники могут сделать экспертизу и войти в программу по расселению из аварийного жилья. Я считаю, что это очень хороший вариант. Можно обратиться в управление ЖКХ города, там объяснят, как действовать, и окажут поддержку. Я знаю эти дома, рос на «фергане», там прошло мое детство. Я понимаю, что из себя представляют эти дома. Понятно, что срок эксплуатации подходит к концу, и просто небезопасно в них находиться. Но это мое мнение. Важно, что скажет экспертиза. В УЖКХ жителям окажут полное содействие.

Дом №10а по ул. Комсомольской признан аварийным 19 декабря 2019 года, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова. Есть срок подачи заявок, в этом году заявка на дом не подана, произойдет это в 2021 году. Затем пройдет соответствующее софинансирование. Ряд условий тех, что они желают быть переселенными, жильцам разъяснила межведомственная комиссия.



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