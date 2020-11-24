"Социум давит вопросами": Анна Семенович заморозила яйцеклетки

"Я найду того единственного. Знаю это четко… Он будет смелым и сильным, потому что рядом со мной должен быть именно такой мужчина. Я сильная женщина." - считает Анна.

Семенович заморозила свои яйцеклетки, так как пока что не нашла отца для будущих малышей

Пока наши читатели обсуждали свадьбу беременной Кети Топурии, появились новости в контексте материнства от другой известной певицы. Стало известно, что Анна Семенович заморозила яйцеклетки! Подробности уже в нашем материале.

Певица и бывшая солистка группы "Блестящие" дала откровенное интервью в проекте "Эмпатия Манучи". Анна Семенович призналась, что мечтает стать мамой и уже к этому активно готовится. Семенович заморозила свои яйцеклетки, так как пока что не нашла отца для будущих малышей.

40-летняя звезда устала от постоянного давления социума и решилась на такой шаг.

Я заморозила свои яйцеклетки и сделаю это еще раз после Нового года. Потому что я как-то выдохнула. На меня давит социум вопросами: "Когда же ты родишь?". Хотя честно хочу сказать, что созрела к детям только сейчас. Ну ты представляешь меня сразу после спорта родившую? Я и так детства не видела, жила в диком стрессе, у меня глаз дергался после фигурного катания. Я сама еще была ребенком.

Затем, начав работу в шоу-бизнесе, Семенович также не была готова к материнству.

После "Блестящих" я в каком-то загнанном состоянии попала сразу на "Ледниковый", прошла шесть сезонов. Когда было рожать? А потом, что бы я дала ребенку? Я теперь знаю, как с ним общаться, читаю книги. Я себя готовлю! Не просто как ошарашенная родила и на бабушку бросила.

Артистка говорит, что может родить и сама, но если что-то пойдет не так, она может найти другие методы, чтобы стать мамой.

Мне хочется испытать беременность хоть один раз. Я бы, конечно, хотела двоих детей успеть родить. Но если так сложится в жизни, что не смогу, то да, это будет суррогатное материнство.

Анна даже подумывает об очередной коррекции груди после появления на свет первенца.

Не боюсь рожать. Если у меня все сложится, и я забеременею, то буду делать кесарево сечение. Потому что уже возраст… И потом я все-таки спортсменка, есть некоторые травмы, в том числе бедра. Близкие отреагировали на заморозку яйцеклеток прекрасно. Мама сказала: "Молодец, давно пора". Еще у меня до сих пор остается мечта: когда уже рожу сама, и у меня будет достаток, хочу взять ребенка из детдома. Хоть одну душу выручить.

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Что касается идеального мужчины, то Анна Семенович говорит следующее:

Я найду того единственного. Знаю это четко… Он будет смелым и сильным, потому что рядом со мной должен быть именно такой мужчина. Я сильная женщина.

Источник: hochu.ua