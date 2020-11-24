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Приостановили работу общественного транспорта в городе на границе с Россией в Китае

16:30 24.11.2020 Фото: pixabay.com
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Город Маньчжоули является важным логистическим центром на границе России и Китая: там расположен грузопассажирский пограничный переход "Забайкальск - Маньчжурия".

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В Китае приостановили работу общественного транспорта в городе на границе с Россией

Власти КНР 22 ноября ввели карантин в городе Маньчжоули из-за выявленных там двух случаев заболевания, вызываемого коронавирусом
Власти КНР приостановили работу общественного транспорта в расположенном на границе с российским Забайкальским краем городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении местных властей.
"С 24 ноября все маршруты городского общественного транспорта временно приостанавливают свою работу. Время возобновления работы общественного транспорта будет сообщено дополнительно", - говорится в документе.

В воскресенье власти Китая ввели карантин в городе Маньчжоули из-за выявленных там двух случаев заболевания, вызываемого коронавирусом. Пассажирское железнодорожное сообщение с городом временно приостановлено, там введен запрет на собрания и массовые мероприятия. Развлекательные заведения, школы и детские сады закрыты. Власти объявили о подготовке к проведению массового тестирования всех жителей (население города составляет около 172 тыс. человек).

Город Маньчжоули является важным логистическим центром на границе России и Китая: там расположен грузопассажирский пограничный переход "Забайкальск - Маньчжурия". Из-за пандемии с 9 апреля этого года власти Китая приостановили пассажирское сообщение через пункт пропуска. Грузоперевозки через него продолжаются, однако они идут в ограниченном режиме из-за усиленных противоэпидемиологических мер.

Источник: ТАСС

граница карантин Китай.
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