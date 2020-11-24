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«Спрятал их у себя в машине, чтоб не замерзли»: вынес из горящего дома маму и троих ее детей Станислав Лысенко в Новосибирске

15:31 24.11.2020 Фото: 54.mchs.gov.ru
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В результате пожара огнем повреждены кровля дома, надворные постройки и автомобиль на общей площади 122 квадратных метра. На реагирование привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

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На пожаре в Первомайском районе Новосибирска очевидец спас женщину и троих малолетних детей

На пожаре в частном жилом доме в Первомайском районе Новосибирска неравнодушный гражданин спас из соседней квартиры четверых человек, трое из которых дети. В результате возгорания поврежден частный дом, люди не пострадали. Причины произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.

Сообщение о пожаре в частном 2-х квартирном жилом доме на ул. Речная поступило на пульт пожарной охраны 24 ноября в 05:30 (вр.мест). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел частный дом и надворные постройки, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Проверив помещения на наличие людей, огнеборцы приступили к ликвидации возгорания и защите соседних строений. Спустя 20 минут после прибытия пожар удалось локализовать, в 06.08 открытое горение было ликвидировано.

Установлено, что до прибытия подразделений пожарной охраны из одной половины дома самостоятельно эвакуировалась семья из пяти человек. Именно глава этой семьи - Станислав Лысенко первым обнаружил возгорание и вызвал пожарных. А до их прибытия самостоятельно спас из дома соседей женщину 1979 г.р. и троих детей 2012, 2014 и 2018 г.р.

«Рано утром я проснулся от непонятного звука хлопка, затем раздался еще один хлопок. Выглянув в окно, увидел вспышку в соседней половине дома. Разбудил свою семью, наказал супруге вызвать пожарных, а сам бросился на помощь к соседям. В это время огонь уже отрезал выход из дома и оставался один путь спасения через окно, выходящее во двор», - вспоминает Станислав Лысенко.
Мужчина прошел через огород к окнам, начал в них стучать и будить соседей, которые крепко спасли. После чего через окно вытащил по очереди всех детей и соседку. Сонных малышей Станислав разместил в своем автомобиле, чтобы дети не замерзли на улице. Помощь медиков никому не потребовалась.

В результате пожара огнем повреждены кровля дома, надворные постройки и автомобиль на общей площади 122 квадратных метра. На реагирование привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц техники.

«Тушение пожара осложнилось из-за позднего обнаружения и сообщения, ведь возгорание возникло в ночное время, когда жильцы дома спали. Пути эвакуации в загоревшейся части дома проходили через надворные постройки и навес, которые на момент обнаружения были полностью охвачены огнем, и шансов выйти через дверь у людей не было. Только благодаря своевременным и грамотным действиям Лысенко Станислава удалось спасти жизни четверых человек», - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Максим Горощеня.
Станиславу Лысенко 33 года, он работает машинистом электровоза локомотивного эксплуатационного депо ОАО «РЖД». И, несмотря на несчастье и все проблемы, связанные с пожаром в доме, мужчина после спасения людей сразу направился на работу. В настоящее время в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области рассматривается вопрос о его поощрении.

Источник: 54.mchs.gov.ru

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