Бойню под крики толпы устроили двое подростков из Новосибирска

Что не поделили юные соперники и по каким причинам устроили уличный бой – очевидцы драки не сообщили.

Бойцовский клуб под крики толпы устроили двое подростков из Новосибирска

Десятки несовершеннолетних очевидцев поощряли каждый удар, нанесенный противниками.

В Сети появилось видео драки, устроенной подростками в Ленинском районе Новосибирска. Ролик опубликован в сообществе «Новосибирск |Регион-54|» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что за дракой наблюдает толпа юношей и девушек. Всего на импровизированном ринге присутствует около 20 человек. Некоторые подростки снимают поединок на видео, а другие подначивают бойцов продолжать драку и, судя по всему, дают советы.

В один момент подростков разнимает один из наблюдателей драки. Бойцы расходятся, завершив поединок. Однако после драки толпа продолжает что-то обсуждать, при этом активно жестикулируя руками. Видимо, обсуждают результаты боя.

Что не поделили юные соперники и по каким причинам устроили уличный бой – очевидцы драки не сообщили.