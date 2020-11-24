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Сняли камеры: убил и вмял в забор пешеходов вылетевший после ДТП на тротуар джип

21:45 24.11.2020 Фото: pixabay.com
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На кадрах видно, что иномарки столкнулись на перекрестке на полной скорости. От удара одну машину отбросило в сторону пешеходов. Кто виноват, пока неизвестно.

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Камеры сняли, как машина сбила пешеходов после ДТП в Москве

В распоряжении РЕН ТВ появилась запись с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент столкновения двух автомобилей на Маршала Бирюзова. Один из них потом вылетел на тротуар, где сбил трех человек. Среди пострадавших есть дети.

На кадрах видно, что иномарки столкнулись на перекрестке на полной скорости. От удара одну машину отбросило в сторону пешеходов. Другое авто вынесло не несколько метров на проезжей части.

Пока неизвестно, кто виноват в аварии. Обстоятельства ЧП выясняются.

Собеседник сообщил "360", что саму аварию он не видел, а только слышал удары.

«Выскочил на улицу. Джип двух человек — мужчину и девочку маленькую — вмял в металлический забор. Бабушка лежала на асфальте еще с признаками жизни. Но когда скорая приехала, она уже была мертва. Водители двух джипов, судя по всему, не пострадали», — сообщил очевидец.

ДТП иномарки металлический забор пешеход тротуар убил
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