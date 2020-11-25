25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

ОП «РИК» : Нас выбирают и нам доверяют лучшие!

08:44 25.11.2020 Фото: pxhere.com
0

Надежная защита – это ОП «РИК» и никак иначе.

% name% title
За оказание наведения общественного порядка ОП «РИК» имеет благодарственные письма от отделов полиции, Администраций Бердска, Искитима и других городов Новосибирской области

Ничто не расскажет о качестве нашей работы, красноречивее, чем наши клиенты. Нас выбирают: Администрация города Бердска, БЦГБ, Спортивный клуб «Кристалл», ПФ « Российской Федерации», лучшие сети продуктовых магазинов города Бердска, банки и частные лица.

За оказание наведения общественного порядка ОП «РИК» имеет благодарственные письма от отделов полиции, Администраций Бердска, Искитима и других городов Новосибирской области. А так же множество наград от крупных коммерческих организаций региона за многолетнее и добросовестное оказание услуг.

Разве это не реклама? Нам доверяют, нас советуют. Спросите у ваших знакомых, и они наверняка скажут, что

надежная защита – это ОП «РИК» и никак иначе.

Мы расположены по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.

Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643

Источник: Раздел "РиК" на сайте Весь Бердск

охрана охранное предприятие в Бердске сигнализация "РиК"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваш дом под надежной защитой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько дней продлится Рождественский пост в 2020 году и когда завершится?
10:20 25-11-2020
Сколько дней продлится Рождественский пост в 2020 году и когда завершится?
Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Светлана Обидина
10:19 25-11-2020
Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Светлана Обидина
Какие люди мешают выйти на плато по коронавирусу, назвал врач
10:15 25-11-2020
Какие люди мешают выйти на плато по коронавирусу, назвал врач
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске
10:13 25-11-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске
Военные Азербайджана вошли в оставленный Арменией Кельбаджарский район
10:00 25-11-2020
Военные Азербайджана вошли в оставленный Арменией Кельбаджарский район
Израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска
09:58 25-11-2020
Израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска
Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на декабрь 2020 года: Когда совершать важные сделки и начинать дела
09:50 25-11-2020
Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на декабрь 2020 года: Когда совершать важные сделки и начинать дела
Отвергли заявление об "изгнании" их эсминца из залива Петра Великого США
09:48 25-11-2020
Отвергли заявление об
Перенесшие COVID-19 сообщили о новых последствиях болезни
09:45 25-11-2020
Перенесшие COVID-19 сообщили о новых последствиях болезни
Не знаете, как правильно воспользоваться материнским капиталом? АН «Атлас» поможет
09:44 25-11-2020
Не знаете, как правильно воспользоваться материнским капиталом? АН «Атлас» поможет