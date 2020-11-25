ОП «РИК» : Нас выбирают и нам доверяют лучшие!

За оказание наведения общественного порядка ОП «РИК» имеет благодарственные письма от отделов полиции, Администраций Бердска, Искитима и других городов Новосибирской области

Ничто не расскажет о качестве нашей работы, красноречивее, чем наши клиенты. Нас выбирают: Администрация города Бердска, БЦГБ, Спортивный клуб «Кристалл», ПФ « Российской Федерации», лучшие сети продуктовых магазинов города Бердска, банки и частные лица.

За оказание наведения общественного порядка ОП «РИК» имеет благодарственные письма от отделов полиции, Администраций Бердска, Искитима и других городов Новосибирской области. А так же множество наград от крупных коммерческих организаций региона за многолетнее и добросовестное оказание услуг.

Разве это не реклама? Нам доверяют, нас советуют. Спросите у ваших знакомых, и они наверняка скажут, что

надежная защита – это ОП «РИК» и никак иначе.

Мы расположены по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.

Дополнительные телефоны: 2-55-00, факс: 8 (38341) 24643

Источник: Раздел "РиК" на сайте Весь Бердск