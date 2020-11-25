День Завета отмечается 25 ноября 2020 года: Что это за праздник?

Этот день связан с Абдул-Баха — сыном основателя веры Бахаи, которого Бахаулла назначил Центром Своего Завета.

Абдул-Баха, сын основателя Веры Бахаи

25 ноября 2020 года - День Завета.

День Завета — праздник единства и преемственности в вере Бахаи. Согласно этой религии, Бог время от времени раскрывает Свою волю и промысел через очередного из Своих Явителей. Таким образом Бог наставляет людей и дает им законы и правила, необходимые на данном этапе развития человечества. В этом и проявляется принцип последовательного откровения.

Этот день связан с Абдул-Баха — сыном основателя веры Бахаи, которого Бахаулла назначил Центром Своего Завета. Иными словами — продолжателем Своего Дела и полномочным толкователем Учения.

Абдул-Баха постановил, чтобы его день рождения не отмечали, так как он приходится на День Возвещения Баба (23 мая), который следует посвящать всецело этому событию.

Однако, по просьбе верующих Абдул-Баха учредил праздник День Завета, который посвящен этой замечательной личности.

В отличие от других праздников и святых дней бахаи этот день не является выходным.

Источник: calend.ru