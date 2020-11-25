Какой сегодня церковный праздник? Важные приметы 25 ноября 2020 года

На Руси в это время заканчивались свадебные недели

25 ноября 2020 года - Иван Милостивый.

Дата по старому стилю: 12 ноября.

Сегодня чествуют патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках. Иоанн был сыном губернатора острова Кипр. Потеряв жену и детей, мужчина начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных. Хотя он не был ни монахом, ни клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол. Едва став патриархом, Иоанн сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество. И впоследствии он занимался благими делами: давал у себя в доме приют бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым.

На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы — на Масленицу либо на Красную горку. Поэтому девушкам и юношам, не встретившим свою судьбу, приходилось ждать до весны и завидовать более удачливым подругам и друзьям.

На Ивана (Иоанна) обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели — до самого Введения. «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», — говорили люди.

Про снег, который в этот день часто покрывал землю, загадывали загадки. Многие из них сохранились до наших дней: «Скатерть бела весь свет одела»; «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло»; «Белый Тихон с неба спихан, где пробегает — ковром устилает».

Именины в этот день

Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор

Источник: calend.ru