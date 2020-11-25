25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Важные приметы 25 ноября 2020 года

07:50 25.11.2020 Фото: pixnio.com
0

Сегодня чествуют патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках.

% name% title
На Руси в это время заканчивались свадебные недели

25 ноября 2020 года - Иван Милостивый.

Дата по старому стилю: 12 ноября.
Сегодня чествуют патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках. Иоанн был сыном губернатора острова Кипр. Потеряв жену и детей, мужчина начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных. Хотя он не был ни монахом, ни клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол. Едва став патриархом, Иоанн сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество. И впоследствии он занимался благими делами: давал у себя в доме приют бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым.

На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы — на Масленицу либо на Красную горку. Поэтому девушкам и юношам, не встретившим свою судьбу, приходилось ждать до весны и завидовать более удачливым подругам и друзьям.

На Ивана (Иоанна) обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели — до самого Введения. «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», — говорили люди.

Про снег, который в этот день часто покрывал землю, загадывали загадки. Многие из них сохранились до наших дней: «Скатерть бела весь свет одела»; «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло»; «Белый Тихон с неба спихан, где пробегает — ковром устилает».

Именины в этот день
Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор

Источник: calend.ru

25 ноября 2020 Иван Милостивый именины история погода праздник приметы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Занимаетесь благотворительностью?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опрос: понесла финансовые потери из-за пандемии почти половина жителей России
08:45 25-11-2020
Опрос: понесла финансовые потери из-за пандемии почти половина жителей России
ОП «РИК» : Нас выбирают и нам доверяют лучшие!
08:44 25-11-2020
ОП «РИК» : Нас выбирают и нам доверяют лучшие!
Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут
08:30 25-11-2020
Защиту электрокара Tesla хакеры-угонщики взломали за несколько минут
Почему в России принято издеваться над покойниками?
08:23 25-11-2020
Почему в России принято издеваться над покойниками?
День Завета отмечается 25 ноября 2020 года: Что это за праздник?
08:20 25-11-2020
День Завета отмечается 25 ноября 2020 года: Что это за праздник?
Они управляют полетами: авиадиспетчеры рассказали о своей работе
08:15 25-11-2020
Они управляют полетами: авиадиспетчеры рассказали о своей работе
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 25 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 25-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 25 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
Сильная молитва святителю Иоанну Милостивому на достаток и сохранение материальной стабильности в день памяти 25 ноября 2020 года
08:05 25-11-2020
Сильная молитва святителю Иоанну Милостивому на достаток и сохранение материальной стабильности в день памяти 25 ноября 2020 года
С Земли впервые со Средневековья будет видно редкое явление в космосе
08:00 25-11-2020
С Земли впервые со Средневековья будет видно редкое явление в космосе
Какой сегодня церковный праздник? Важные приметы 25 ноября 2020 года
07:50 25-11-2020
Какой сегодня церковный праздник? Важные приметы 25 ноября 2020 года