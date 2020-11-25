Лунный календарь ухода за растениями в декабре 2020 года

Каждая хозяйка, которая занимается выращиванием цветов, хочет, чтобы растения в её доме были крепкими, здоровыми, красивыми, цветущими

Лунный календарь для посадки, пересадки, ухода за комнатными растениями или домашними цветами.

Каждая хозяйка, которая занимается выращиванием цветов, хочет, чтобы растения в её доме были крепкими, здоровыми, красивыми, цветущими. Нередко добиться этого бывает непросто, тем более с растениями прихотливыми, которым необходим определённый уход. Для этого и используют лунный календарь.

При помощи лунного календаря определяют, каким является лунный день для работы с домашними растениями. Является ли день благоприятным или неблагоприятным. Обратите внимание, что кроме благоприятных и неблагоприятных фаз, есть нейтральные, то есть в которые работают с растениями, но лучше перенести важные манипуляции, например, ту же посадку, пересадку, обрезку, подкормку именно на благоприятный день.

Благоприятные дни для комнатных растений на декабрь: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 31.

Неблагоприятные дни для комнатных растений на декабрь: 14, 30.

Выше вы уже могли посмотреть самые благоприятные дни по лунному календарю. Однако время посадки, пересадки, обрезки, подкормки определяется по разным критериям, а точнее — фазам Луны.

Лунный календарь пересадки комнатных растений на декабрь 2020 года

Пересадку комнатных растений делают на Растущую Луну, когда все соки и силы устремляются к надземной части растения, корни не станут остро воспринимать повреждения и новые условия.

Растущая Луна в декабре 2020 года будет в таких числах: 15-29. Самыми благоприятными станут: 15, 16, 20, 21, 25, 26.

Лунный календарь посадки комнатных растений на декабрь 2020 года

Посадка комнатных растений делается как на Растущую, так и на Убывающую Луну:

На Убывающую Луну сажают растения с луковичным и клубневым строением корней. Благоприятными станут: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 31 декабря.

Растения с обычными корнями сажают на Растущую Луну. Благоприятные дни выпадают на числа: 15, 16, 20, 21, 25, 26.

Лунный календарь на декабрь 2020 для комнатных растений

1 декабря вт

Убывающая

16, 17 лунный день

↓ 9:35

↑ 16:36

♊ Близнецы

2 декабря ср — Благоприятный

Убывающая

17, 18 лунный день

↓ 10:41

↑ 17:15

♋ Рак

3 декабря чт — Благоприятный



Убывающая

18, 19 лунный день

↓ 11:37

↑ 18:09

♋ Рак

4 декабря пт — Благоприятный

Убывающая

19, 20 лунный день



↓ 12:20↑ 19:17

♋ Рак

5 декабря сб

Убывающая

20, 21 лунный день

↓ 12:51

↑ 20:35

♌ Лев

6 декабря вс

Убывающая

21, 22 лунный день

↓ 13:14

↑ 21:58

♌ Лев

7 декабря пн



Убывающая

22, 23 лунный день

↓ 13:32

↑ 23:23

♍ Дева

8 декабря вт

Убывающая

23 лунный день



↓ 13:46

♍ Дева

9 декабря ср — Благоприятный

Убывающая

23, 24 лунный день

↑ 0:49

↓ 13:59

♎ Весы

10 декабря чт — Благоприятный

Убывающая

24, 25 лунный день

↑ 2:17

↓ 14:12

♎ Весы

11 декабря пт — Благоприятный

Убывающая

25, 26 лунный день

↑ 3:47

↓ 14:26

♏ Скорпион

12 декабря сб — Благоприятный

Убывающая

26, 27 лунный день

↑ 5:20



↓ 14:43

♏ Скорпион

13 декабря вс

Убывающая

27, 28 лунный день

↑ 6:55

↓ 15:06

и ♐ Стрелец

14 декабря пн — Неблагоприятный

Новолуние в 19:16

28, 29, 1 лунный день

↑ 8:27

↓ 15:39

♐ Стрелец

15 декабря вт — Благоприятный

Растущая

1, 2 лунный день

↑ 9:49

↓ 16:26

♑ Козерог

16 декабря ср — Благоприятный

Растущая

2, 3 лунный день

↑ 10:53



↓ 17:30

♑ Козерог

17 декабря чт

Растущая

3, 4 лунный день

↑ 11:38

↓ 18:46

♒ Водолей

18 декабря пт

Растущая

4, 5 лунный день

↑ 12:08

↓ 20:08

♒ Водолей

19 декабря сб

Растущая

5, 6 лунный день

↑ 12:29

↓ 21:29

♓ Рыбы

20 декабря вс — Благоприятный

Растущая

6, 7 лунный день

↑ 12:45



↓ 22:46

♓ Рыбы

21 декабря пн — Благоприятный

Растущая

7, 8 лунный день

↑ 12:57

♓ Рыбы

22 декабря вт



Растущая

8, 9 лунный день

↓ 0:01

↑ 13:07

♈ Овен

23 декабря ср

Растущая

9, 10 лунный день



↓ 1:14↑ 13:17

♈ Овен

24 декабря чт

Растущая

10, 11 лунный день

↓ 2:26

↑ 13:27

♉ Телец

25 декабря пт — Благоприятный

Растущая

11, 12 лунный день

↓ 3:38

↑ 13:39

♉ Телец

26 декабря сб — Благоприятный



Растущая

12, 13 лунный день

↓ 4:52

↑ 13:53

♉ Телец

27 декабря вс

Растущая

13, 14 лунный день



↓ 6:06↑ 14:11

♊ Близнецы

28 декабря пн

Растущая

14, 15 лунный день

↓ 7:20

↑ 14:36

♊ Близнецы

29 декабря вт

Растущая

15, 16 лунный день

↓ 8:30

↑ 15:12

♋ Рак

30 декабря ср — Неблагоприятный



Полнолуние в 6:28

16, 17 лунный день

↓ 9:31

↑ 16:02

♋ Рак

31 декабря чт — Благоприятный

Убывающая

17, 18 лунный день



↓ 10:19↑ 17:06

♌ Лев

В декабре уход за комнатными растениями сопряжён с особыми условиями их содержания в зимнее время года.

Из-за того, что на холодное время года включается отопление, воздух в квартирах и домах становится сухой. Для растений это может стать настоящим испытанием. Если нет возможности воспользоваться специальными приборами, которые увлажняют воздух, рекомендуется хотя бы раз в неделю протирать растения влажной тряпочкой, опрыскивать цветы, а также увлажнять землю по мере пересыхания.

Большинство комнатных растений на зимний период года впадают в состояние покоя, то есть не развиваются активно, как в период с весны и до начала осени. Потому в декабре не имеет смысла их поливать так же часто, как весной и летом. Не вносят подкормку — корни не смогут усвоить её вовремя, подкормка может стать излишней в грунте.

Многие из нас ставят комнатные цветы на подоконник или на утеплённые балконы. Для большинства растений это действительно лучшее место, так как здесь много естественного света. В зимний период времени растения на подоконнике поджидают сразу две опасности:

Во-первых, это батареи отопления, которые располагаются рядом с окнами. С этой проблемой легко справиться, регулярно опрыскивая и протирая растения.



Во-вторых, это сквозняки. Зимний сквозняк, который может проникать через малейшую щель между стеклом и рамой, на стыках окон, может попросту заморозить растение. Если человек даже не обратит внимание на слабое прохладное дуновение, то вот для растения постоянный сквозняк морозного воздуха может привести к болезни и повреждениям. На зиму окна нужно утеплять, щели заклеивать.

Ещё одна опасность в зимний период времени — холодный подоконник. Холод может проникать в горшок и землю, повреждая корни. Чтобы уберечь растения от такой опасности, под горшок рекомендуется подложить основу, которая не проводит холод — резиновый коврик, деревянную пластину или что-то другое, что имеет неплотную структуру и не промерзает.

Как вы могли прочитать выше, пересаживать комнатные растения можно на Растущую Луну. Сажают клубневые и луковичные — на Убывающую, остальные — на Растущую. Это не всё, что необходимо знать о лунном календаре.

Никогда не сажают, не пересаживают, не делают ничего важного с растениями в Новолуние и Полнолуние.

Следует руководствоваться плодородными знаками Зодиака, в которых находится Луна: Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы, Телец, Рак.

Источник: art-assorty.ru