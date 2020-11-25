Лунный календарь ухода за растениями в декабре 2020 года

Лунный календарь для посадки, пересадки, ухода за комнатными растениями или домашними цветами.
Каждая хозяйка, которая занимается выращиванием цветов, хочет, чтобы растения в её доме были крепкими, здоровыми, красивыми, цветущими. Нередко добиться этого бывает непросто, тем более с растениями прихотливыми, которым необходим определённый уход. Для этого и используют лунный календарь.
При помощи лунного календаря определяют, каким является лунный день для работы с домашними растениями. Является ли день благоприятным или неблагоприятным. Обратите внимание, что кроме благоприятных и неблагоприятных фаз, есть нейтральные, то есть в которые работают с растениями, но лучше перенести важные манипуляции, например, ту же посадку, пересадку, обрезку, подкормку именно на благоприятный день.
Благоприятные дни для комнатных растений на декабрь: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 31.
Неблагоприятные дни для комнатных растений на декабрь: 14, 30.
Выше вы уже могли посмотреть самые благоприятные дни по лунному календарю. Однако время посадки, пересадки, обрезки, подкормки определяется по разным критериям, а точнее — фазам Луны.
Лунный календарь пересадки комнатных растений на декабрь 2020 года
Пересадку комнатных растений делают на Растущую Луну, когда все соки и силы устремляются к надземной части растения, корни не станут остро воспринимать повреждения и новые условия.
Растущая Луна в декабре 2020 года будет в таких числах: 15-29. Самыми благоприятными станут: 15, 16, 20, 21, 25, 26.
Лунный календарь посадки комнатных растений на декабрь 2020 года
Посадка комнатных растений делается как на Растущую, так и на Убывающую Луну:
На Убывающую Луну сажают растения с луковичным и клубневым строением корней. Благоприятными станут: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 31 декабря.
Растения с обычными корнями сажают на Растущую Луну. Благоприятные дни выпадают на числа: 15, 16, 20, 21, 25, 26.
Лунный календарь на декабрь 2020 для комнатных растений
1 декабря вт
Убывающая
16, 17 лунный день
↓ 9:35
↑ 16:36
♊ Близнецы
2 декабря ср — Благоприятный
Убывающая
17, 18 лунный день
↓ 10:41
↑ 17:15
♋ Рак
3 декабря чт — Благоприятный
18, 19 лунный день
↓ 11:37
↑ 18:09
♋ Рак
4 декабря пт — Благоприятный
Убывающая
19, 20 лунный день
↑ 19:17
♋ Рак
5 декабря сб
Убывающая
20, 21 лунный день
↓ 12:51
↑ 20:35
♌ Лев
6 декабря вс
Убывающая
21, 22 лунный день
↓ 13:14
↑ 21:58
♌ Лев
7 декабря пн
22, 23 лунный день
↓ 13:32
↑ 23:23
♍ Дева
8 декабря вт
Убывающая
23 лунный день
♍ Дева
9 декабря ср — Благоприятный
Убывающая
23, 24 лунный день
↑ 0:49
↓ 13:59
♎ Весы
10 декабря чт — Благоприятный
Убывающая
24, 25 лунный день
↑ 2:17
↓ 14:12
♎ Весы
11 декабря пт — Благоприятный
Убывающая
25, 26 лунный день
↑ 3:47
↓ 14:26
♏ Скорпион
12 декабря сб — Благоприятный
Убывающая
26, 27 лунный день
↑ 5:20
♏ Скорпион
13 декабря вс
Убывающая
27, 28 лунный день
↑ 6:55
↓ 15:06
и ♐ Стрелец
14 декабря пн — Неблагоприятный
Новолуние в 19:16
28, 29, 1 лунный день
↑ 8:27
↓ 15:39
♐ Стрелец
15 декабря вт — Благоприятный
Растущая
1, 2 лунный день
↑ 9:49
↓ 16:26
♑ Козерог
16 декабря ср — Благоприятный
Растущая
2, 3 лунный день
↑ 10:53
♑ Козерог
17 декабря чт
Растущая
3, 4 лунный день
↑ 11:38
↓ 18:46
♒ Водолей
18 декабря пт
Растущая
4, 5 лунный день
↑ 12:08
↓ 20:08
♒ Водолей
19 декабря сб
Растущая
5, 6 лунный день
↑ 12:29
↓ 21:29
♓ Рыбы
20 декабря вс — Благоприятный
Растущая
6, 7 лунный день
↑ 12:45
♓ Рыбы
21 декабря пн — Благоприятный
Растущая
7, 8 лунный день
↑ 12:57
♓ Рыбы
22 декабря вт
8, 9 лунный день
↓ 0:01
↑ 13:07
♈ Овен
23 декабря ср
Растущая
9, 10 лунный день
↑ 13:17
♈ Овен
24 декабря чт
Растущая
10, 11 лунный день
↓ 2:26
↑ 13:27
♉ Телец
25 декабря пт — Благоприятный
Растущая
11, 12 лунный день
↓ 3:38
↑ 13:39
♉ Телец
26 декабря сб — Благоприятный
12, 13 лунный день
↓ 4:52
↑ 13:53
♉ Телец
27 декабря вс
Растущая
13, 14 лунный день
↑ 14:11
♊ Близнецы
28 декабря пн
Растущая
14, 15 лунный день
↓ 7:20
↑ 14:36
♊ Близнецы
29 декабря вт
Растущая
15, 16 лунный день
↓ 8:30
↑ 15:12
♋ Рак
30 декабря ср — Неблагоприятный
16, 17 лунный день
↓ 9:31
↑ 16:02
♋ Рак
31 декабря чт — Благоприятный
Убывающая
17, 18 лунный день
↑ 17:06
♌ Лев
В декабре уход за комнатными растениями сопряжён с особыми условиями их содержания в зимнее время года.
Из-за того, что на холодное время года включается отопление, воздух в квартирах и домах становится сухой. Для растений это может стать настоящим испытанием. Если нет возможности воспользоваться специальными приборами, которые увлажняют воздух, рекомендуется хотя бы раз в неделю протирать растения влажной тряпочкой, опрыскивать цветы, а также увлажнять землю по мере пересыхания.
Большинство комнатных растений на зимний период года впадают в состояние покоя, то есть не развиваются активно, как в период с весны и до начала осени. Потому в декабре не имеет смысла их поливать так же часто, как весной и летом. Не вносят подкормку — корни не смогут усвоить её вовремя, подкормка может стать излишней в грунте.
Многие из нас ставят комнатные цветы на подоконник или на утеплённые балконы. Для большинства растений это действительно лучшее место, так как здесь много естественного света. В зимний период времени растения на подоконнике поджидают сразу две опасности:
Во-первых, это батареи отопления, которые располагаются рядом с окнами. С этой проблемой легко справиться, регулярно опрыскивая и протирая растения.
Ещё одна опасность в зимний период времени — холодный подоконник. Холод может проникать в горшок и землю, повреждая корни. Чтобы уберечь растения от такой опасности, под горшок рекомендуется подложить основу, которая не проводит холод — резиновый коврик, деревянную пластину или что-то другое, что имеет неплотную структуру и не промерзает.
Как вы могли прочитать выше, пересаживать комнатные растения можно на Растущую Луну. Сажают клубневые и луковичные — на Убывающую, остальные — на Растущую. Это не всё, что необходимо знать о лунном календаре.
Никогда не сажают, не пересаживают, не делают ничего важного с растениями в Новолуние и Полнолуние.
Следует руководствоваться плодородными знаками Зодиака, в которых находится Луна: Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы, Телец, Рак.
Источник: art-assorty.ru