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Лунный календарь ухода за растениями в декабре 2020 года

11:50 25.11.2020 Фото: pxhere.com
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Неблагоприятные дни для комнатных растений на декабрь: 14, 30.

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Каждая хозяйка, которая занимается выращиванием цветов, хочет, чтобы растения в её доме были крепкими, здоровыми, красивыми, цветущими

Лунный календарь для посадки, пересадки, ухода за комнатными растениями или домашними цветами.

Каждая хозяйка, которая занимается выращиванием цветов, хочет, чтобы растения в её доме были крепкими, здоровыми, красивыми, цветущими. Нередко добиться этого бывает непросто, тем более с растениями прихотливыми, которым необходим определённый уход. Для этого и используют лунный календарь.

При помощи лунного календаря определяют, каким является лунный день для работы с домашними растениями. Является ли день благоприятным или неблагоприятным. Обратите внимание, что кроме благоприятных и неблагоприятных фаз, есть нейтральные, то есть в которые работают с растениями, но лучше перенести важные манипуляции, например, ту же посадку, пересадку, обрезку, подкормку именно на благоприятный день.

Благоприятные дни для комнатных растений на декабрь: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 31.
Неблагоприятные дни для комнатных растений на декабрь: 14, 30.

Выше вы уже могли посмотреть самые благоприятные дни по лунному календарю. Однако время посадки, пересадки, обрезки, подкормки определяется по разным критериям, а точнее — фазам Луны.

Лунный календарь пересадки комнатных растений на декабрь 2020 года

Пересадку комнатных растений делают на Растущую Луну, когда все соки и силы устремляются к надземной части растения, корни не станут остро воспринимать повреждения и новые условия.

Растущая Луна в декабре 2020 года будет в таких числах: 15-29. Самыми благоприятными станут: 15, 16, 20, 21, 25, 26.

Лунный календарь посадки комнатных растений на декабрь 2020 года

Посадка комнатных растений делается как на Растущую, так и на Убывающую Луну:

На Убывающую Луну сажают растения с луковичным и клубневым строением корней. Благоприятными станут: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 31 декабря.
Растения с обычными корнями сажают на Растущую Луну. Благоприятные дни выпадают на числа: 15, 16, 20, 21, 25, 26.

Лунный календарь на декабрь 2020 для комнатных растений

1 декабря вт
Убывающая

16, 17 лунный день
↓ 9:35
↑ 16:36

♊ Близнецы

2 декабря ср — Благоприятный
Убывающая

17, 18 лунный день
↓ 10:41
↑ 17:15

♋ Рак

3 декабря чт — Благоприятный

Убывающая

18, 19 лунный день
↓ 11:37
↑ 18:09

♋ Рак

4 декабря пт — Благоприятный
Убывающая

19, 20 лунный день

↓ 12:20
↑ 19:17

♋ Рак

5 декабря сб
Убывающая

20, 21 лунный день
↓ 12:51
↑ 20:35

♌ Лев

6 декабря вс
Убывающая

21, 22 лунный день
↓ 13:14
↑ 21:58

♌ Лев

7 декабря пн

Убывающая

22, 23 лунный день
↓ 13:32
↑ 23:23

♍ Дева

8 декабря вт
Убывающая

23 лунный день

↓ 13:46

♍ Дева

9 декабря ср — Благоприятный
Убывающая

23, 24 лунный день
↑ 0:49
↓ 13:59

♎ Весы

10 декабря чт — Благоприятный
Убывающая

24, 25 лунный день
↑ 2:17
↓ 14:12

♎ Весы

11 декабря пт — Благоприятный
Убывающая

25, 26 лунный день
↑ 3:47
↓ 14:26

♏ Скорпион

12 декабря сб — Благоприятный
Убывающая

26, 27 лунный день
↑ 5:20

↓ 14:43

♏ Скорпион

13 декабря вс
Убывающая

27, 28 лунный день
↑ 6:55
↓ 15:06

и ♐ Стрелец

14 декабря пн — Неблагоприятный
Новолуние в 19:16

28, 29, 1 лунный день
↑ 8:27
↓ 15:39

♐ Стрелец

15 декабря вт — Благоприятный
Растущая

1, 2 лунный день
↑ 9:49
↓ 16:26

♑ Козерог

16 декабря ср — Благоприятный
Растущая

2, 3 лунный день
↑ 10:53

↓ 17:30

♑ Козерог

17 декабря чт
Растущая

3, 4 лунный день
↑ 11:38
↓ 18:46

♒ Водолей

18 декабря пт
Растущая

4, 5 лунный день
↑ 12:08
↓ 20:08

♒ Водолей

19 декабря сб
Растущая

5, 6 лунный день
↑ 12:29
↓ 21:29

♓ Рыбы

20 декабря вс — Благоприятный
Растущая

6, 7 лунный день
↑ 12:45

↓ 22:46

♓ Рыбы

21 декабря пн — Благоприятный
Растущая

7, 8 лунный день
↑ 12:57

♓ Рыбы

22 декабря вт

Растущая

8, 9 лунный день
↓ 0:01
↑ 13:07

♈ Овен

23 декабря ср
Растущая

9, 10 лунный день

↓ 1:14
↑ 13:17

♈ Овен

24 декабря чт
Растущая

10, 11 лунный день
↓ 2:26
↑ 13:27

♉ Телец

25 декабря пт — Благоприятный
Растущая

11, 12 лунный день
↓ 3:38
↑ 13:39

♉ Телец

26 декабря сб — Благоприятный

Растущая

12, 13 лунный день
↓ 4:52
↑ 13:53

♉ Телец

27 декабря вс
Растущая

13, 14 лунный день

↓ 6:06
↑ 14:11

♊ Близнецы

28 декабря пн
Растущая

14, 15 лунный день
↓ 7:20
↑ 14:36

♊ Близнецы

29 декабря вт
Растущая

15, 16 лунный день
↓ 8:30
↑ 15:12

♋ Рак

30 декабря ср — Неблагоприятный

Полнолуние в 6:28

16, 17 лунный день
↓ 9:31
↑ 16:02

♋ Рак

31 декабря чт — Благоприятный
Убывающая

17, 18 лунный день

↓ 10:19
↑ 17:06

♌ Лев

В декабре уход за комнатными растениями сопряжён с особыми условиями их содержания в зимнее время года.

Из-за того, что на холодное время года включается отопление, воздух в квартирах и домах становится сухой. Для растений это может стать настоящим испытанием. Если нет возможности воспользоваться специальными приборами, которые увлажняют воздух, рекомендуется хотя бы раз в неделю протирать растения влажной тряпочкой, опрыскивать цветы, а также увлажнять землю по мере пересыхания.

Большинство комнатных растений на зимний период года впадают в состояние покоя, то есть не развиваются активно, как в период с весны и до начала осени. Потому в декабре не имеет смысла их поливать так же часто, как весной и летом. Не вносят подкормку — корни не смогут усвоить её вовремя, подкормка может стать излишней в грунте.

Многие из нас ставят комнатные цветы на подоконник или на утеплённые балконы. Для большинства растений это действительно лучшее место, так как здесь много естественного света. В зимний период времени растения на подоконнике поджидают сразу две опасности:

Во-первых, это батареи отопления, которые располагаются рядом с окнами. С этой проблемой легко справиться, регулярно опрыскивая и протирая растения.

Во-вторых, это сквозняки. Зимний сквозняк, который может проникать через малейшую щель между стеклом и рамой, на стыках окон, может попросту заморозить растение. Если человек даже не обратит внимание на слабое прохладное дуновение, то вот для растения постоянный сквозняк морозного воздуха может привести к болезни и повреждениям. На зиму окна нужно утеплять, щели заклеивать.

Ещё одна опасность в зимний период времени — холодный подоконник. Холод может проникать в горшок и землю, повреждая корни. Чтобы уберечь растения от такой опасности, под горшок рекомендуется подложить основу, которая не проводит холод — резиновый коврик, деревянную пластину или что-то другое, что имеет неплотную структуру и не промерзает.

Как вы могли прочитать выше, пересаживать комнатные растения можно на Растущую Луну. Сажают клубневые и луковичные — на Убывающую, остальные — на Растущую. Это не всё, что необходимо знать о лунном календаре.

Никогда не сажают, не пересаживают, не делают ничего важного с растениями в Новолуние и Полнолуние.
Следует руководствоваться плодородными знаками Зодиака, в которых находится Луна: Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы, Телец, Рак.

Источник: art-assorty.ru

благоприятные и неблагоприятные дни декабрь 2020 комнатные растения лунный календарь
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