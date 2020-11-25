Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на декабрь 2020 года: Когда совершать важные сделки и начинать дела

При помощи такого календаря можно рассчитать лучшее время и построить свои планы на весь месяц.

Лунный календарь благоприятных или удачных дней со всеми фазами и положениями Луны

Лунный календарь благоприятных или удачных дней со всеми фазами и положениями Луны. Расчёт благоприятных дней для важных дел, начинаний, важной работы.

При помощи такого календаря можно рассчитать лучшее время и построить свои планы на весь месяц. Также здесь вы можете посмотреть когда будет полнолуние, новолуние, растущая и убывающая Луна, первая и третьи четверти, в каких знаках Зодиака будет Луна в тот или иной день.

Самые благоприятные дни в декабре 2020 года: 9, 10, 15, 16.

Неблагоприятные дни в декабре 2020 года: 7, 11, 14, 30.

Календарь благоприятных дней на декабрь 2020 года

1 декабря вт

Убывающая

16, 17 лунный день

↓ 9:35

↑ 16:36

♊ Близнецы

2 декабря ср

Убывающая

17, 18 лунный день

↓ 10:41

↑ 17:15

♋ Рак

3 декабря чт

Убывающая

18, 19 лунный день

↓ 11:37

↑ 18:09

♋ Рак

4 декабря пт

Убывающая

19, 20 лунный день

↓ 12:20



↑ 19:17

♋ Рак

5 декабря сб

Убывающая

20, 21 лунный день

↓ 12:51

↑ 20:35

♌ Лев

6 декабря вс

Убывающая

21, 22 лунный день

↓ 13:14

↑ 21:58

♌ Лев

7 декабря пн — Неблагоприятный

Убывающая

22, 23 лунный день

↓ 13:32

↑ 23:23

♍ Дева

8 декабря вт

Убывающая

23 лунный день

↓ 13:46

♍ Дева

9 декабря ср — Благоприятный

Убывающая

23, 24 лунный день

↑ 0:49

↓ 13:59

♎ Весы

10 декабря чт — Благоприятный



Убывающая

24, 25 лунный день

↑ 2:17

↓ 14:12

♎ Весы

11 декабря пт — Неблагоприятный

Убывающая

25, 26 лунный день



↑ 3:47↓ 14:26

♏ Скорпион

12 декабря сб

Убывающая

26, 27 лунный день

↑ 5:20

↓ 14:43

♏ Скорпион

13 декабря вс

Убывающая

27, 28 лунный день

↑ 6:55

↓ 15:06

и ♐ Стрелец

14 декабря пн — Неблагоприятный



Новолуние в 19:16

28, 29, 1 лунный день

↑ 8:27

↓ 15:39

♐ Стрелец

15 декабря вт — Благоприятный

Растущая

1, 2 лунный день



↑ 9:49↓ 16:26

♑ Козерог

16 декабря ср — Благоприятный

Растущая

2, 3 лунный день

↑ 10:53

↓ 17:30

♑ Козерог

17 декабря чт

Растущая

3, 4 лунный день

↑ 11:38

↓ 18:46

♒ Водолей

18 декабря пт



Растущая

4, 5 лунный день

↑ 12:08

↓ 20:08

♒ Водолей

19 декабря сб

Растущая

5, 6 лунный день



↑ 12:29↓ 21:29

♓ Рыбы

20 декабря вс

Растущая

6, 7 лунный день

↑ 12:45

↓ 22:46

♓ Рыбы

21 декабря пн

Растущая

7, 8 лунный день

↑ 12:57

♓ Рыбы

22 декабря вт

Растущая

8, 9 лунный день

↓ 0:01

↑ 13:07

♈ Овен

23 декабря ср

Растущая

9, 10 лунный день

↓ 1:14



↑ 13:17

♈ Овен

24 декабря чт

Растущая

10, 11 лунный день

↓ 2:26

↑ 13:27

♉ Телец

25 декабря пт

Растущая

11, 12 лунный день

↓ 3:38

↑ 13:39

♉ Телец

26 декабря сб

Растущая

12, 13 лунный день

↓ 4:52

↑ 13:53

♉ Телец

27 декабря вс

Растущая

13, 14 лунный день

↓ 6:06



↑ 14:11

♊ Близнецы

28 декабря пн

Растущая

14, 15 лунный день

↓ 7:20

↑ 14:36

♊ Близнецы

29 декабря вт

Растущая

15, 16 лунный день

↓ 8:30

↑ 15:12

♋ Рак

30 декабря ср — Неблагоприятный

Полнолуние в 6:28

16, 17 лунный день

↓ 9:31

↑ 16:02

♋ Рак

31 декабря чт

Убывающая

17, 18 лунный день

↓ 10:19



↑ 17:06

♌ Лев

Лунный календарь сегодня является востребованным в разных сферах жизни. Его используют как для определения наиболее удачных дней, так и для посадок растений, маникюра и педикюра, денежных операций и др. Для каждой из сфер деятельности существуют особые календари, так как на разные сферы влияют свои знаки и положения Луны.

В Лунном календаре есть два самых неблагоприятных дня. Это полнолуние и новолуние. Считается, что в это время Луна находится в переломном состоянии, когда из одной фазы переходит в другую, и в общем негативно влияет на все сферы жизни. На эти дни не рекомендуется планировать ничего важного и ответственного.

Не самыми благоприятными считаются Первая и Третья четверти Луны. Луна в четвертях освещена и затемнена ровно наполовину.

Благоприятные дни могут выпадать как на растущую, так и на убывающую Луну. Однако при этом не лишним будет знать, что воздействуют две фазы Луны на деятельность людей по-разному.

Растущая Луна — это время начала, возрождения. Планируют самые важные дела, начинания. Если у вас запланировано начало нового дела, открытие бизнеса, поиск новой работы, начало занятий спортом, вложение денег, начало новых отношений, переход отношений на новый уровень и так далее, то их лучше планировать на Растущую Луну. На Растущую Луну делают важные покупки, в том числе авто, недвижимости, техники, гаджетов.

Убывающая Луна — время упадка сил, снижения активности. Планируют избавление от всего старого. Завершение важных дел, завершение сотрудничества, партнёрства, увольнение. Данный период станет удачным для тех, кто собирается бросить вредные привычки, кто хочет завершить давнюю вражду, простить обидчиков, попросить прощения, отдать долги. Планируют походы к врачу и лечение болезней, походы к косметологу для чистки, удаления, эпиляции, как избавление от того, что мешает жизни. Делают чистку, генеральную уборку, снос строений. Убывающая Луна — идеальная фаза для продажи (дома, квартиры, дорогих вещей).

Для определения характеристики дня руководствуются следующими параметрами Луны:

Полнолуние и Новолуние — неблагоприятные дни.

Благоприятные дни недели: вторник, среда, четверг.

Благоприятные знаки: Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Телец, Лев, Весы.

Благоприятные лунные дни (не числа календаря): 2, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 21, 24, 27, 28.

Источник: art-assorty.ru