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Здоровье / Общество

Черви в рыбе из реки Обь могут вызвать рак

10:50 25.11.2020 Фото: wikimedia.org
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По официальным данным, в Новосибирске среднегодовая заболеваемость описторхозом составляет 100—127 случаев на 100 000 человек в год.

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По официальным данным, в Новосибирске среднегодовая заболеваемость описторхозом составляет 100—127 случаев на 100 000 человек в год

Исследователи ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» установили, что распространенная в Западной Сибири вызывающая описторхоз сибирская двуустка Opisthorchis felineus способна отрицательно воздействовать на эпителий желчных протоков человека, увеличивая скорость и меняя тип миграции его клеток. При неудачном стечении обстоятельств такая патология может развиться в рак.

Вид плоских червей Opisthorchis felineus, широко распространенный на территориях, расположенных в бассейне рек Обь и Иртыш, вызывает описторхоз и паразитарное поражение печени. Как сотрудники ФИЦ ИЦиГ СО РАН показали ранее, болезнь сопровождается воспалением и неоплазией желчных протоков, что является предраковым состоянием и может привести к одному из самых опасных осложнений — онкологии желчных протоков, холангиокарциноме. Это высоколетальное заболевание, пятилетняя выживаемость для которого составляет менее 50 %. Даже в случае успешно выполненной операции по удалению опухоли средняя продолжительность жизни пациента не превышает шести месяцев.

По официальным данным, в Новосибирске среднегодовая заболеваемость описторхозом составляет 100—127 случаев на 100 000 человек в год.

«Вероятно, механизм канцерогенеза связан с экскреторно-секреторным продуктом взрослых особей кошачьей двуустки. Этот продукт обладает генотоксичными свойствами и может вызывать повреждения ДНК, что ведет к возникновению предраковых изменений клеток. Данных о его влиянии на холангиоциты человека на данный момент недостаточно», — рассказывает старший лаборант лаборатории молекулярных механизмов патологических процессов ФИЦ ИЦиГ СО РАН Дмитрий Владимирович Пономарёв.

Ученые решили исследовать ответ клеточной линии холангиоцитов человека H69 на экскреторно-секреторный продукт O. felineus в системе бесконтактного сокультивирования. Для начала культуру клеток холангиоцитов человека H69 выращивали в специальных полных средах, содержащих комбинацию определенных препаратов (антибиотика, аденина, инсулина и других). Взрослых особей паразитов добывали из желчных протоков печени хомяков, предварительно зараженных метацеркариями — личинками, выделенными из рыб семейства карповых.

Клетки H69 в течение 14 дней культивировали совместно с шестью особями взрослой стадии Opisthorchis felineus — однако без прямого контакта. Ученым удалось осуществить это при помощи создания специальных культуральных вставок, которые образуют две камеры, разделенные мембраной с диаметром пор в несколько микрон. После 14 дней сокультивирования клетки обрабатывались, окрашивались и подсчитывались.

Второй задачей являлась оценка влияния взрослых особей сибирской двуустки на миграционную активность холангиоцитов. Для этого эксперимента клетки H69 помещались в специальные вставки, которые после удаления создают искусственную рану с фиксированным расстоянием. Суть метода заключалась в подсчете ширины этой раны после удаления вставки и через девять часов.

«Нормальная скорость клеточной миграции холангиоцитов составила 5,24 мкм/ч. После 14 дней сокультивирования у опытной группы H69 эта скорость выросла почти в два раза, а при добавлении к опытной группе клеток O. felineus — более чем в шесть раз. В некоторых случаях были отмечены морфологические изменения клеток, — говорит Дмитрий Пономарёв. — Наши исследования показали: экскреторно-секреторный продукт кошачьей двуустки значительно увеличивает скорость клеточной миграции и меняет ее тип на индивидуальный, присущий опухоли, при котором клетки перемещаются независимо друг от друга. Это говорит о приобретении ими злокачественных свойств».

Источник: sbras.info

глисты исследования описторхоз плоские черви реки Дмитрий Пономарёв ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН»
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